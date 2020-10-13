國際貨幣基金將中國2020年的經濟增長預期翻倍至1.9％

國際貨幣基金組織警告說，許多國家的經濟要等到2022年或2023年才會恢復到新冠疫情前的水平。

國際貨幣基金組織（IMF）周二將2020年中國經濟增長預期翻倍調高至1.9％，稱在今年第一季度因新冠疫情而陷入停滯的中國經濟“比預期更快地恢復正常”。

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在（IMF）周二發布的全球經濟預測中，國際貨幣基金對中國經濟的預測僅僅比6月份宣布的預測增加了一個百分點，可這使得中國成為2020年唯一一個經濟增長的大型經濟體。

明年，國際貨幣基金估計中國經濟復蘇有望實現8.2％的增長，且將是僅次於預估增長8.8％的印度之後的最強經濟體。

新冠病毒於去年底首次在中國出現，並在一月底使中國幾乎陷入停頓，春季當局成功地根除了疫情的流行。第一季度中國國內生產總值暴跌6.8％，第二季度才又回升到3.2％。

國際貨幣基金組織指出：“4月初，中國大部分地區經濟活動重啟後，各行各業恢復正常的速度都超出了預期。”

不過，因主要客戶——歐洲和北美遭到疫情的侵襲，其經濟活動減少，所以全球第二大經濟體受到了影響。報告稱，即便如此，在“國外對醫療設備的需求強勁復蘇，以及遠程辦公”的支持下，“中國的出口已經恢復”。

法新社指出，儘管2020年中國經濟增長預估為1.9％，可這仍然是自改革開放前的1976年以來，中國經濟增長最差的一年。在2019年，亞洲巨人公布的經濟增長為6.1％，是三十年來最低的。

國際貨幣基金提醒說，在宣布明年經濟趕超之後，中國應恢復近幾年的“結構性放緩”。

在“重大風險”方面，總部設在華盛頓的國際機構提到了與美國的貿易戰，儘管中美雙方在今年年初簽署了停戰協議。它還警告說：“世界上兩個最大的經濟體之間的緊張情勢，在許多層面仍然很高。”

作為證明，中國海關周二公布的數據顯示：北京在9月份對美國的貿易順差仍超過300億美元，同比增長近19％。