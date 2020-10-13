歐洲疫情繼續升溫 單周新增超過70萬人確診創新高

世界衛生組織周二表示，歐洲上周通報新增超過70萬例確診感染新冠病毒病例，這是疫情爆發以來的最高數據。英國新增1萬7千例確診；意大利防疫採取限聚令，約束餐廳酒吧夜間開放。

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世衛發布的每周簡報稱，歐洲單周新增病例和死亡人數分別躍增34%和16%。英國、法國、俄羅斯和西班牙占歐洲地區新增病例一半以上。

英國疫情仍然嚴重, 新增1萬7千多例新冠病毒確診，新增120多人死亡。英國衛生大臣在國會表示，不排除進一步收緊防疫措施，但強調零售店，學校和大學會維持開放。 捷克的確診上升，當局實施局部封城，學校和酒吧關閉。

俄羅斯新增確診近1萬4千例，再創單日新高。

瑞典公共衛生局周二公布統計資料顯示，境內在過去4天通報2203例新增確診病例，自瑞典爆發疫情以來，染疫總數達到10萬654例。自9日以來，瑞典又有5人死亡，累計死亡5899人。

為控制疫情復燃，意大利周二實施新的嚴格防疫規定，包括禁止聚會及業餘足球比賽，餐廳酒吧晚間有限度開放。這項法令有效期限30天，為了避免人群擁擠，餐廳和酒吧禁止在晚上9時以後服務沒有座位的顧客。政府全面禁止聚會的同時，還建議人們避免在自己家裡聚會。

世衛專家說，封城應是最後手段，應先做好其他措施，包括戴口罩，保持社交距離等。

另據非洲疾病控制中心周二警告，如果任由新冠病毒傳播，希望藉此達至“群體免疫”的目標，將導致超過8億非洲人面對染病風險。 非洲有超過12億人口，至今超過150萬人確診。疾控中心說如果有疫苗，可以控制感染情況，但如果沒有疫苗，當地醫療保健系統會變得脆弱，醫院難以承受。