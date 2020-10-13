習近平風光 李克強辛苦

這兩天習近平南下了!李克強則再對中國經濟困境發聲，坦承局勢相當艱難。習近平出巡，風光無限，李克強考察，試圖開出良方，但屢屢受挫。

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習近平在潮州再提“自力更生”，在廣東一處海軍陸戰隊說 “要準備打仗”，去深圳雷聲更大，這裡曾經象徵著中國改革開放的前沿，習去應該說中國將要更加對世界開放，但觀察人士懷疑習近平試圖以深壓港，而且他說的開放與鄧小平92年南巡時的意圖南轅北轍。

李克強做總理的，具體事多。12日召集地方政府負責人視訊座談，會中他說，當前中國國內外環境依然複雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力。李克強這句話的重心落在最後一句，今年中國本來鑒於形勢嚴峻，特意沒有設定經濟增長指標，完成全年任務十分不易。

李克強還說，要毫不放鬆抓好基本民生重點，幫助大學畢業生、農民工重點群體就業，確保退休人員養老金按時足額發放，落實好失業、低保等保障政策，要保住受災害影響的特殊困難群體的基本生活底線。

李克強今年以來，其實已經多次發出警訊，提出解方，有些直接遭到習近平親信們公然的阻攔。最著名的就是6月初，李克強去山東考察時提倡“地攤經濟”，李克強解釋地攤經濟時很感性：“人間的煙火、中國的生機”，一時引起響應，地攤經濟誰都知道不是“進軍世界”的國企，但真可能解決千萬家小民的活路。別說中國歷史上市井文化發達時，地攤是很重要的組成部分，即便當代以來，只要城管放鬆，地攤立刻活躍起來。在富裕的香港台灣，地攤經濟從來都很發達，一點也沒有影響市容。

人們的興奮還沒有持續，以“驅逐低端人口”讓外界略有所知的北京市委書記蔡奇出面反對，緊接着上海市委書記李強也出面反對，他們的理由是有礙觀瞻，影響市容。他們要“高大上”，地攤經濟夭折了，不過，國務院旗下的商務部7月中旬提出“小店經濟”，小店經濟也算是挽救民間經濟的辦法，雖然遠非地攤經濟，不得已而求其次？但後來也不太多說了。

李克強的計畫實現的不很多，但他的民生觀念受到外界關注，地攤、小店、這都是最基礎的民間經濟，他能看到這些，但他不一定能夠有力量使其興起。李克強的民生觀，引起外界關注，大約與今年五月份全國人大會議上他說的一句話有很大關係。李克強在大會上戳破一層紙：中國有六億人月均收入僅人民幣1000元，這話從總理嘴裡說出，分量極重，他道出了中國底層的現實生活，遠離“厲害了我的國”口中“美輪美奐”。李克強說這些，不是揭自家瘡疤，大約就是希望沉湎於中國夢幻想的統治階層多做點實事，這句話出口，駟馬難追，李克強說的，人民日報不好出面否認。有分析人士猜測，習近平對李克強如此表述，恐怕不會滿意吧。

治理疫情習近平初不以為然，緊急時候，讓李克強擔任了全國抗疫領導小組組長，但後來發現抗疫不力雖然惹罵但同時也吸引全球關注，已經擔任了幾乎中央所有小組長的習近平取代李克強，“我親自指揮，親自部署”戰疫。中國疫情基本控制住後，經濟漸漸反彈，浮躁的情緒再次從領導人嘴中流露出來。9月下旬，李克強去上海視察，在街頭幾次試着與市民說話的畫面引起許多話題，李在上海還在苦口婆心叮囑地方官員和銀行：“要讓中小企業存下來，活起來”。

10月9日，李克強在國務院坦言失業率雖然從二月的歷史性高點逐步降低，但要保就業仍然面臨巨大壓力。李克強再次沿着民生思路往前走，他說，除了協助企業紓困和落實創業扶持政策外，也要協助重點群體就業，鼓勵發展靈活就業、增加就業崗位。

許多人注意到，李克強出去和老百姓在一起時比較自然，習近平就顯得僵硬，不過，習近平這次南下，在潮州做了些努力，對街頭民眾講話，距離比以前稍稍拉近了點。

其實，習近平這屆政府，比起江澤民時期的江朱，胡錦濤時期的胡溫，遠遠算不上親民的，江澤民南方發大水時穿着雨衣視察，向災民喊話，胡錦濤廣州薩斯爆發時竟然在街頭與民眾見面，這屆是不太能能做到的。

有分析認為，習近平注重傳統統治術，保持距離讓人感到威嚴震懾，他既如此，別人也不能輕易出訪，比如武漢疫情發展到讓全球都焦急的時候，習近平硬是不肯去探視，李克強也無法去。

習近平南下了，很威風，很風光，戒備森嚴，像皇帝出巡。可他視察的深圳對面的香港，在他的統治下，東方明珠在短短幾個月已黯然無光。據指他將要向鄧小平雕像前致敬，但他已在很大程度上拋棄了鄧小平的改革路線。

其實，習自己不久前曾使用過“眾星捧月”的比喻，他對自己的權力好像很自信。至少，他的親信們相信。網絡廣為流傳的一段視頻顯示，7月31日，李克強的副總理劉鶴受命主持北鬥系統開通儀式，劉高聲念出“中共中央總書記……習近平”，掌聲雷動，習近平在掌聲中徐徐站起，轉身，向眾委員鞠躬，足足幾分鐘，劉鶴接下來念出李克強的名字，李彬彬有禮起身，沒來得及站起來，劉緊接着念出下一個名字，李克強只好尷尬地坐下。這畫面暗示出李的位置，在這個核心的核心，他似乎很孤獨。