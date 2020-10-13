香港特首：少部分港人排斥大陸 不介意深圳超越香港

已率團到了深圳的香港行政長官林鄭月娥，接受當地傳媒訪問時表示，香港近年過分強調本土主義，少部分人更是排斥中國內地人，令內地人「有些不舒服」，期望透過教育改變這情況；對於深圳本地生產總值(GDP)已超越香港，她表明不介意，並期望北京的中央政府繼續給予深圳先行先試的政策，令深港合作可以有新發展。

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深圳衛視及旗下「直新聞」昨(12日報晚報道林鄭月娥的專訪，在談到香港社會動蕩會否阻礙香港與大灣區融合時，她表示，香港近年出現了一股風氣，就是過分強調本土文化，而且有一些排斥中國內地和內地人，但這只是少部分人，只是被過社交媒體或報道「擴大了」，令大陸人「有些不舒服」，期望慢慢通過時間扭轉情況。

她續稱，即使目前仍然有年輕人排斥並抗拒進入大陸，但港府會繼續安排他們入大陸嘗試，若因此找到事業的發展契機，便可減少他們的抗拒感。

另外，雖然中國評論員吳強指，深港合作和發展大灣區是香港「被吸納」，但特首林鄭月娥在專訪中仍然鼓勵深港合作，希望北京的中央政府會繼續給深圳特區一些先行先試、突破性、創新的政策，令港深的合作可以在全新的平台上進行。

她直言，不介意深圳的GDP超越香港，但香港有「一國兩制」的優勢，港深兩地應找一些可以更豐富「一國兩制」而又可以令深圳發展更加好的合作契機，例如香港的資金流通自由、與國際接軌的法律系統及專業才，便可與深圳的科創能力和先進製造業做配套。

深圳的GDP總量在2018年首次超越香港，而2019年的GDP總量更達到2.6萬億元人民幣，比香港的2.86萬億港元(摺合約2.49萬億元人民幣)多4.4%。