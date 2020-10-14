中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部首次對“碰瓷”行為作出準確界定，並將依法嚴懲多次“碰瓷”屢教不改者。

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據聯合早報今天引述中國官方消息，中國將重點打擊嚴懲多次“碰瓷”屢教不改者。該報道引據澎湃新聞消息，中國公安部今天（10月14日）召開新聞發布會，通報最高法、最高檢以及公安部聯合印發的《關於依法辦理“碰瓷”違法犯罪案件的指導意見》有關情況。發布會介紹，意見對“碰瓷”進行了定義：指行為人通過故意製造或者編造其被害假象，採取詐騙、敲詐勒索等方式非法索取財物的行為。這是第一次對“碰瓷”行為作出準確界定，為司法實踐提供了指引。

據最高人民法院研究室副主任周加海表示，對於“碰瓷”犯罪集團中的首要分子、骨幹分子，多次“碰瓷”特別是屢教不改者，以及後果特別嚴重、影響特別惡劣的，要作為打擊重點依法嚴懲。

據周加海介紹，人民法院將依法嚴懲“碰瓷”犯罪，為維護群眾合法權益、維護社會秩序提供更有力司法保障。一是依法嚴懲“碰瓷”犯罪。不同手法的“碰瓷”，依法可能觸犯詐騙、保險詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索、搶劫、盜竊、搶奪、交通肇事等不同罪名。《指導意見》對此相關罪名的適用標準作了明確規定。法院在審判中要根據刑法和《指導意見》的規定，在查明案件事實的基礎上，準確定性，恰當量刑，確保罪責刑相適應。二是貫徹寬嚴相濟刑事政策。對於“碰瓷”犯罪集團中的首要分子、骨幹分子，多次“碰瓷”特別是屢教不改者，以及後果特別嚴重、影響特別惡劣的，要作為打擊重點依法嚴懲。具有自首、立功、坦白、認罪認罰等情節的，依法從寬處理。

據官方消息說，三是加大法治宣傳力度。通過庭審直播、集中發布“碰瓷”典型案例等多種方式，發揮司法案例的警示、宣示功能，震懾違法犯罪分子，增強群眾辨識“碰瓷”違法犯罪的能力。