中國駐法使館批評法國議員遭法國網民圍攻

中國古巴以及俄羅斯等國當選聯合國人權理事會成員引發各國輿論界以及人權組織強烈反彈，法國最早公開聲援新疆維族人並且牽頭組織杯葛與新疆強迫勞動有關的國際品牌的法國歐洲議員格律克孜曼(Raphael Glucksmann)周三發推文批評聯合國接受“政治操縱”，遭到中國駐法使館的攻擊。

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中國駐法使館官方推號轉發了格律克孜曼批評聯合國接受政治操縱允許中國當選人權理事會的推文並且警告他停止在涉及中國內政的新疆問題上搗亂，中國使館的推文說：“任何國家，任何勢力都無權干涉中國內政，任何反對中國的企圖都會以失敗而告終。”對此法國議員回答說，他是法國人民選舉出的議員，中國使館無權對他發號施令，他將把他的工作進行到底，他還呼籲中國政府迅速關閉新疆的再教育營。

有意思的是，中國使館威懾法國議員的行為立即遭到了法國網民的圍攻。在短短一個小時的時間內，中國使館的推號下面出現了數十個評論，而且幾乎千篇一律都批評中國政府無恥，並且向格律克孜曼表示支持。其中絕大部分評論都指出人權並沒有國界，人的尊嚴涉及全人類。推文說，難道當初納粹的行為也是德國的內政嗎？中國政府應該修改一下官方的套話，不能老是使用老一套的官話。還有網民提問道，你們什麼時候為新冠疫情向全世界道歉？什麼時候停止屠殺動物，什麼時候開始善待動物？也有網民批評在聯合國投票支持中國的國家在利益面前喪失原則。呼籲網民呼籲法國政府以及外交部必須對中國使館威脅法國議員的行為做出回應。多名歐洲議會議員都向格律克孜曼表示聲援，法國綠黨議員Yannick Jadot表示中國政府必須停止對外施加壓力的行為。

法國漢學家法國戰略研究基金會研究員彭達滋先生也發推文評論說，中國外交官在法國還必須學會如何處理來自法國民眾與政界的公開的批評。 中國官員對此並不習慣。因為必須以理服人，以事實來說明，而不是一再掩蓋事實，或者組織一些僅僅只有支持者參加的會議。