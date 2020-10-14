外媒傳華為擬出售旗下榮耀手機品牌或繞美國禁令？撲朔迷離

據路透社消息，面對美國制裁，傳出中國電信設備商華為可能出售旗下“榮耀”（Honor）手機業務，將重點集中於高階華為手機，放棄以年輕人為主要客群的“榮耀”手機品牌。據早前有消息分析指，華為仍有突破美國圍堵空間，避免多年經營的手機業務受重挫，方法之一是把榮耀獨立出來，讓其採購零組件可不受美國華為禁令限制。

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中央社今天引述路透社消息報道，華為擬出售旗下榮耀手機品牌。路透社引述知情人士表示，華為正與其主要經銷商神州數碼和其他競購方洽談，關於部分出售榮耀智慧型手機的業務，交易金額可能達人民幣250億元，而潛在買家還包括TCL科技集團及小米。

該消息引述的消息人士表示，華為出售的資產尚未最終確定，但其中可能包括榮耀品牌、研發部及及相關供應鏈管理業務。交易可能全現金出售，最終金額可能減少，價值在150至250億元之間。該報道說，神州數碼在競購中居於領先，但目前華為、神州數碼及小米沒有對此做出回應，中國大陸科技媒體36氪報導則稱，TCL指競購榮耀為不實傳聞。更早之前，天風國際分析師郭明錤曾提出，華為仍有突破美國圍堵空間，避免多年經營的手機業務受重挫，方法之一是把榮耀獨立出來，讓其採購零組件可不受美國華為禁令限制。

中央社說，近期市場屢傳華為將出售榮耀。不過，據香港阿斯達克財經新聞報導，多名接近華為和榮耀的內部人士表示，華為出售榮耀手機業務或榮耀品牌為不實消息。一位接近榮耀總裁趙明的人士稱，9月中旬，趙明曾在內部否認榮耀將被出售有分析認為，華為沒足夠動機出售榮耀，一是榮耀被出售後不一定能規避相關禁令；二是榮耀的技術、研發都與華為共享，榮耀本身更多是品牌價值，離開華為後會大打折扣。