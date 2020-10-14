央視第三波台諜案來了 台北斥編造罪名

中共官媒今晚連續第3天宣傳所謂“台灣間諜案”，仍以電視認罪方式指控2018年下半年在中國失蹤的藍營人士蔡金樹及施正屏涉嫌“間諜”罪，蔡金樹更已於7月被法院判刑4年。此前的媒體報道曾指涉案人員對大陸立場親近。

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據中央社今天報道說,央視第3集“台諜案”,蔡金樹判刑4年施正屏面臨宣判。消息說,中國官媒央視節目13日晚間再度制播所謂“台灣間諜案”，主角由一人增至兩人，分別是師大退休教授施正屏及從事兩岸交流的蔡金樹。

根據連續3天播出所謂“台灣間諜”案的央視“焦點訪談”節目說，施正屏案已由法院“審理完畢，將擇日公開宣判”。今晚的“焦點訪談”中，蔡金樹、施正屏二人目前被羈押在中國何處仍不得而知。但出面配合指控二人“間諜行為”的，則是福建省廈門市的“國家安全局”幹警，可能是這兩個案件的第一線偵查單位，但不一定代表兩人就被羈押在廈門。

節目中，蔡、施二人仍被官方以電視認罪方式亮相，並穿上囚犯身着的黑色背心。同時，製作單位也出示來路不明且真偽難辨、號稱是吸收二人從事“間諜”工作的“情報局人員”相片。此外，蔡金樹在製作單位安排下，依例在鏡頭前“懺悔”說，自己“在大陸20幾年了，一來就追隨前輩從事兩岸交流，但卻被情報局利用，作出危害大陸國家安全的行為，這是我始料未及，也是很後悔的地方”。

據央視旁白聲稱，蔡金樹1990年代就從事兩岸交流活動，在中國大陸人脈豐富，但在2013年被台灣軍事情報局人員吸收，並在2016年成立“鷹傳媒”，藉由“親大陸”面目向大陸學者、記者約稿，以此“蒐集情報”，稿件則“呈報”情報單位。

節目中又宣稱，蔡金樹幾年內先後向“吸收人”介報大陸涉台工作部門人員、重要智庫專家、知名媒體記者等50多人，先後收取“間諜情報機關”發放的新台幣500多萬元經費。

據中央社,央視旁白聲稱，施正屏2005年“在老師的推薦下”，被國家安全局人員建立聯繫，並被要求在前往中國大陸時提供情報，更在2010年的一場學術交流活動中拍下所有內容傳給“吸收人”。施正屏先後30多次入境參加中國大陸有關單位舉辦的兩岸研討會議，並拍攝活動資料、人員名單，還對與會人員重要發言進行記錄，藉與會機會結識對岸人士。而“吸收者”則依資料重要性付費，從幾萬到十幾萬不等。