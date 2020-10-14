中國是否可能不使用澳大利亞煤炭？

煤炭是在鐵礦石之後，澳大利亞對華貿易的第二大宗商品，但這種燃料出口中國在過去幾周出現了困難。這一新情況發生在堪培拉與北京關係日趨緊張的背景下。

廣告 繼續瀏覽後續

本台法廣RFI法文網周三（2020年10月14日）在 « 原材料 »專題中（CHRONIQUE DES MATIÈRES PREMIÈRES ）刊出了記者Claire.F的文章，就澳大利亞對華出口煤炭近期出現困難的情況指出，這是否是繼牛肉ˎ 大麥ˎ 紅酒之後，中國對進口這種為澳大利亞帶來豐厚利潤，每年創彙400億美元大宗商品的新限制？

標普全球(S&P Global)和阿格斯（Argus）都認為，中國政府可能給進口商ˎ 鍊鋼廠和發電廠下達了不再採購澳大利亞燃料的口頭指示。中澳兩國當前的爭紛包含華為和5G，還有針對Covid-19疫情起源的調查等。

之前相關報道 - Covid-19 : 澳洲和巴西陷入經濟衰退

堪培拉政府在要求北京予以澄清的同時，嘗試予以降溫。澳大利亞總理莫里森指出，事已如此。中國及時減少煤炭進口以調整其自身的煤炭工業。

之前相關報道 - 改造鋼鐵煤炭行業 有利治理空氣污染

中國禁澳洲煤炭進口與其何益？

有分析認為，這種算法可能不好。儘管中國就發電廠所需的動力煤，可以換供應商：俄羅斯ˎ 南非ˎ 哥倫比亞和美國都可以代替澳大利亞，而且對成本影響不大。但就鋼廠鍊鋼所需的煉焦煤供應上，要在合理價格內找到澳大利亞煉焦煤的替代不容易。因為，澳大利亞佔全球煉焦煤貿易的一半以上。面對亞洲競爭者，中國鋼材的成本將出現飛漲。

印尼所遭受的衝擊超過澳大利亞

人們注意到，印尼目前對華煤炭出口所遭受的打擊，比澳大利亞更嚴重。2020年前九個月印尼出口的降幅達17%，而澳大利亞的出口目前降幅為7%。印尼主要是向中國出口動力煤，很少煉焦煤。

其它 / 剛果（金）-中水電工地附近民眾拒強遷