慶深圳發展40年 香港再嘆可能被拋離

鄰近香港的中國深圳市今天慶祝建立經濟特區40周年，香港明報今天發表評論指出，相對於深圳，香港內生動力不斷流失，繼續故步自封的話，只會被逐步拋離。

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據中央社今天報道，深圳發展40年，港媒指：香港可能被拋離。消息說，香港與深圳合演雙城故事多年，港媒評論表示，香港目前雖仍有傳統優勢，然而深港一浮一沉是不爭事實。

社評表示，中國國家主席習近平南下考察，參加深圳經濟特區建立40周年慶祝大會是此行重點。社評指出，深圳由小漁村蛻變成為現代化、國際化的大都市，除了天時地利人和，更重要是有發憤求進、務實靈活的強大內生動力，能夠不斷自我完善。而當前深圳已不止是追上世界其他一流城市，而是要躋身最前列引領新時代，為中國其他城市提供可複製的楷模。

據社評認為，香港與深圳合演雙城故事多年，時至今日，香港雖然仍有一些傳統優勢，然而深港一浮一沉，已是不爭事實，香港內生動力不斷流失，繼續故步自封，只會被逐步拋離。社評表示，香港社會需要的是調整心態，設法保持既有制度和傳統優勢，發揮金融和專業服務等強項，同時要放下“高人一等”心態，以平等尊重原則與深圳合作，不能再一廂情願視自己為中心。

中央社引述星島日報也發表的社論指出，習近平還未到深圳時，北京中央日前率先發布了“深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020至2025年）”，賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權。該社論表示，今天深圳成為全球知名的科技創新中心，孕育了騰訊、華為、中興、比亞迪、大疆等巨企，經濟奇蹟的背後，既得益於改革開放，也得益於毗鄰香港的優勢。社論指出，北京中央日前送給深圳的“大禮”，將令深圳迎來更大發展，方案也同時提出“推動更高水準深港合作”，對香港而言也是機遇。

據分析，在高科技、金融、教育等方面，深港無疑有廣泛的合作空間。比如，北京中央賦予深圳辦學更大自主權，將有助香港高校赴深辦學，吸引香港人才赴深發展。

但社論強調，方案明確提出深圳要“增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能”，這等於宣告深圳在大灣區扮演龍頭角色。社論表示，對香港而言，這是一個無可奈何的現實。但事實上，經歷反修例風暴和疫情衝擊後，香港已經元氣大傷，國際地位下滑，無力肩負龍頭重任。