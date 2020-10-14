“最美抗疫護士嫁軍人”忽變“渣男配老賴” 中國軍報斥蒙羞

曾被中國官方媒體喻為“最美抗疫女護士”的江蘇南通市女子於鑫慧，近日獲在軍中服役的男友王林求婚，中國內地媒體紛紛送上祝福。惟及後有網民踢爆，王男與於女交往期間其實未與前女友分手，而他為了跟於女結婚，竟以性愛片威脅前女友分手。至於於女同樣被揭發是一名騙子，除瞞隱自己曾經結婚並育有一子外，更曾借錢不還被列失信人。這段“渣男配老賴”情緣曝光後，連軍媒也罕見評論：“勿使軍戀蒙羞！”

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據東網今天報道稱，“最美抗疫護士嫁軍人”神反轉，軍媒︰勿使軍戀蒙羞。

據該消息，於鑫慧早前聲稱自己是一名護士，在新冠肺炎疫情最嚴重時，曾瞞着父母到武漢抗疫，並在康復隔離點駐守55天。她今年4月時曾登上電視台高調徵婚，表示從小崇拜解放軍，雖然沒能當上女兵，但夢想“成為一名偉大的軍嫂”。及後經熱心人介紹，她結識了在河北某部某旅當排長的王林，並發展戀情。十一長假期間，於女到軍營探望王男，對方在戰友面前浪漫求婚，過程獲多間媒體報道。

據報道指，王林是一名優秀的軍人，曾在朱日和沙場閱兵及多次陸軍比武中獲得嘉獎，又被評為集團軍優秀共產黨員，是不折不扣的優秀戰士。但二人結婚消息傳出後僅數天，王男被爆料他與於女拍拖期間，仍跟前女友藕斷絲連。另於女因這段三角關係曾“自殺”入院，王男為了跟於女一起，不但向前女友說了很多難堪的說話，甚至威脅前女友假如不分手，便公開過去兩人拍下的性愛片段。

據該報道，另一方的於女，除被發現在網上徵婚時仍未離婚且育有一子外，又被指前往武漢前根本並非護士，而是從事行政工作，極其量只稱得上是志願者。另網上又曝光於女與前夫欠債不還的執行裁定書，註明於女已被納入失信被執行人名單，遭限制高消費。

對此，《解放軍報》評論表示，事件令人嘆惋，“軍婚”、“軍戀”背後是許多肩負職責虧欠家庭的軍人、默默犧牲扛起家庭重擔的軍屬，是千千萬萬相愛卻相守不易的戀人，直指“這樣平凡而偉大的字眼不該被褻瀆，這些真摯的情感不該因此沾上污點。祝福每一對選擇軍戀、軍婚的愛人，軍戀不易，萬望珍惜”。