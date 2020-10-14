習近平：海軍陸戰隊須全心「備戰打仗」 評論稱劍指台灣

中國國家主席習近平視察駐紮於潮汕的海軍陸戰隊時表示，海軍陸戰隊在維護領土完整和國家海洋權益方面肩負重要職責，須全心全意備戰打仗，保持高度戒備狀態。港台兩地的時事評論員都認為，習近平訪潮汕已是針對台灣，其發言亦是向台灣和美國發出警告。

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習近平今(14日)天在深圳就經濟特區成立40周年發表重要講話前夕，在潮汕展開今次南下的第二天行程，根據中央電視台的新聞聯播報道，他在聽取海軍陸戰隊領導彙報後強調，要因應國家發展和軍事戰略需要，強化海軍陸戰隊建設戰略設計，探索走開中國特色海軍陸戰隊建設路子，並在“十四五”規畫中反映。

他續稱，要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。海軍陸戰隊作為兩棲精銳作戰力量，要加快推進轉型建設和提升作戰能力，要努力建設一支能快速反應、全局運用的精兵勁旅；除加強所屬作戰力量外，還須加強跟其他軍兵種部隊協同配合，深度融入聯合作戰體系。

汕頭市與台灣隔海相望，與台南市的直線距離是358公里，在美國對台售武甚囂塵上和中國強硬評論出現之際，香港時事評論員劉銳紹向本台表示，習近平這時到汕頭視察，已是針對台灣的表現。

台灣軍事專家李正修亦對《蘋果日報》指出，習近平視察海軍陸戰隊是警告台灣和美國不要造次，試圖對蔡英文造成軍事壓力，並警告台美，「不要太目中無人。」但他補充，美國是海軍陸戰隊的「鼻祖」，若真的開戰，相信美軍能牽制解放軍的海軍陸戰隊。

解放軍海軍陸戰隊於1953年成立，以解放中國東南沿海島嶼，但一般相信，針對的是台灣群島；而現代的海軍陸戰隊，則是2017年根據中共深化軍隊改革而調整組建。美國與日本軍方曾估計，解放軍海軍陸戰隊軍員介乎2.5萬至3.5萬人之間。