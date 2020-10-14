華為遇慘之際 蘋果推12在中國小熱門

蘋果AAPL.O新發布的iPhone 12周三在中國大陸市場獲得的反響喜憂參半，果粉為蘋果推出5G手機歡呼雀躍，其他消費者則打算再等等，先觀望一下華為等其他手機廠商即將發布的新產品。iPhone 12將從10月16日開始接受中國客戶預定，售價從“迷你”版的5,499元，一直到頂配的11,899元。報道警告，中國政府或將公布一份“實體清單”，禁止國內企業與特定外資企業之間的業務往來。蘋果和其他著名科技公司可能成為針對目標。

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據路透社今天報道說,蘋果發布iPhone,12成為中國熱門話題 但市場反響喜憂參半。據該報道，當被問及是否會購買新款iPhone時，接受財經雜誌調查的受訪者中給出肯定和否定回答的人數基本相等：約有10,000人回答不會，9,269人說會買，只有5,400多人說還要再考慮。

iPhone 12將從10月16日開始接受中國客戶預定，售價從“迷你”版的5,499元，一直到頂配的11,899元。蘋果新手機的售價也成為熱門話題，不少人抱怨它太貴了。

很多微博用戶稱，他們可能推遲預定iPhone 12，先等待華為本月稍晚預定發布的Mate 40 Pro。

不過分析師表示，他們看好iPhone 12在中國市場的表現，稱該公司仍可能有相當多的鐵粉，推遲手機升級直到支持5G的iPhone 12推出。考慮到新款iPhone的發布，研究公司Canalys最近調整了預期，預計2020年第四季對中國的iPhone發貨量為同比增加14%，與其最初預期的下降1%相比有大幅度修正。

據Canalys追蹤中國智能手機行業的Nicole Peng稱，“現在在中國，5G並非高級功能，而是一項必要功能，”Nicole Peng並稱，蘋果5G手機的推出，在今年年底前和2021年第一季將在中國“觸發新一輪的蘋果手機換機潮”。Canalys預計，隨着網絡和手機品牌大大促進了5G手機的使用，到2020年末，50%的中國手機持有者將使用5G裝置，而同期預計只有29%的美國手機持有者將使用5G裝置。

據路透社說，蘋果也可能從高端機市場主要競爭對手華為潛在的挫敗中獲益。受美國對芯片供應的限制影響，明年華為的智能手機部門可能陷入崩潰。另一方面，對於蘋果可能易受中美地緣政治緊張關係升級影響的疑慮一直揮之不去。預計中國政府將公布一份“實體清單”，禁止國內企業與特定外資企業之間的業務往來。蘋果和其他著名科技公司可能成為針對目標。