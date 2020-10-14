蓬佩奧獲頒麥凱恩自由獎，在頒獎儀式上致辭聲援被大陸關押的12名港人

10月13日晚間，美國國務卿蓬佩奧獲美國“國際共和研究所（International Republic Institute）”頒發“約翰·麥凱恩自由獎（John McCain Freedom Award）”。蓬佩奧在頒獎儀式上致辭，再次聲援被關押在中國大陸的12名香港民主活動人士，他強調：這些人沒有犯罪，他們不過是在追求自己的自由。

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蓬佩奧在頒獎儀式上說：“這12名有勇氣的香港人在8月23日乘坐一艘快船，試圖逃走尋求自由。他們的目的地是400海里之外的民主台灣。他們剛離開香港水域26海里就遭到了共產中國警察的攔截。”蓬佩奧說：“沒有人希望生活在專制主義的枷鎖之中。”“他們並沒有犯罪。他們不過是相信自己有權得到自由，擁有每個人都不可剝奪的權利。”

蓬佩奧表示，12名港人並不孤立，“美國與他們站在一起。國際共和研究所與他們站在一起。”

流亡英國的香港前眾志領袖羅冠聰，也被列為約翰·麥凱恩自由獎候選人之一，以表彰其為捍衛港人自由做出的努力。

蓬佩奧發表上述言論之前，香港警方上周逮捕了被指控協助這12人離開香港的另外9人，指這9人為他們提供了住宿和交通。

“國際共和研究所”成立於1983年，其使命為“促進民主和自由，把人民和政府聯繫在一起，指導政治人物對公民回應，並激勵人民參與政治進程。”2019年12月2日，中國政府宣布對在香港民眾“反送中”抗議示威中“表現惡劣”的5個美國非政府組織實施制裁，其中就包括國際共和研究所。今年8月10日，該研究所總裁唐寧（Daniel Twining）等5人被中共定為制裁對象。蓬佩奧稱“這些制裁是榮譽的徽章。”