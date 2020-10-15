台軍包機飛東沙群島途經香港空域遭拒返航

台灣立榮航空公司一班軍方包機，周四（15日）上午從高雄飛往東沙群島途中，疑被拒入香港的飛航情報區，需返回台灣。台民航局證實，香港飛航區管中心指相關區域有危險活動，拒讓包機進入，台方已向港府交涉，台民航局指摘香港飛航情報區未有事先發布飛航公告。

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據東網今天報道說，台軍包機飛東沙群島途中，疑被香港拒入空域需返航。該報道說，兩岸關係愈趨緊張，台灣立榮航空公司一班軍方包機，周四（15日）上午從高雄飛往東沙群島途中，疑被拒入香港的飛航情報區，需返回台灣。台民航局證實，香港飛航區管中心指相關區域有危險活動，拒讓包機進入，台方已向港府交涉。

台媒表示，該包機負責接載東沙島上台灣的海巡署、國防部等部門工作人員往返。該包機於當日上午9時5分從高雄小港起飛，39分鐘後突然返航。據民航規定，班機經過某空域時，需向香港飛航區管中心申報，並接受其引導。包機接獲拒入指示後，基於安全理由決定返航。

據台民航局指，航班獲香港區管告知，包機飛經的區域2.6萬呎以下有危險活動，拒絕讓包機進入相關區域。惟台民航局指摘香港飛航情報區未有事先發布飛航公告，台方已提醒港方未來應依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規畫。

東網說，資料顯示，飛行情報區由國際民航組織（ICAO）畫定，是指為提供飛航情報服務、告警服務而畫定範圍的空間，而大多數國家或地區將其所轄空域畫分成若干飛行情報區，包括鄰近公海的上方空域。熟悉飛機的屯門區議員巫堃泰表示，香港民航處最近沒有發出飛行員通知，指出該空域將會有相關軍事或演習活動或任何活動，故認為要求立榮航空不準飛入香港飛行情報區而進入情報區內的東沙島非常奇怪。