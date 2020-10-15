美國上訴法院諾快審抖音特朗普政府上訴案

美國一家上訴法院周三同意加快審理司法部提出的上訴請求，此前司法部對阻止政府實施TikTok下載禁令的裁決提出了上訴。

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據路透社說，美國上訴法院同意加快審理有關TikTok初步禁令的政府上訴請求。此案因9月27日，美國華盛頓地區法院法官Carl Nichols發布了一項初步禁令，阻止美國商務部實施禁止新用戶從蘋果公司和Alphabet旗下谷歌的應用商店中下載這款中資短視頻分享應用的禁令，美國政府不服上訴而引發。

位於華盛頓的一家美國上訴法院表示，所有案情摘要都應在11月12日之前提交，之後還要進行口頭陳述。

Nichols計畫在11月4日就是否允許美國政府禁止與TikTok作交易的行政令舉行聽證會。政府限制措施將於11月12日生效。

抖音TikTok周三尋求獲得臨時禁令以阻止該限制措施。該公司披露，美國TikTok用戶平均每天在該應用上發送8,000萬條訊息，並分享4,600萬條視頻。該公司稱，美國政府“沒有證據表明TikTok源代碼被侵入、分享或用於不法目的；沒有證據證明中國政府曾經獲得過任何Tiktok用戶的數據，更不必說美國用戶的數據；也沒有證據表明TikTok的推送機制系統性地偏向中國(或其他任何方面)的政治利益。”

沃爾瑪WMT.N和甲骨文ORCL.N正就入股新公司TikTok Global展開談判，該新公司將負責TikTok的美國業務。

據路透社說，福克斯商業記者在推特上表示，白宮可能會等到大選後再就TikTok與甲骨文的合作出台進一步規定。