習近平南巡傳縮短行程突然回京惹猜測

中國面臨外患內憂之際，國家主席習近平這次南下廣東考察，在昨日參加深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並發表重要講話，引起各界關注。正當外界期待習今日在廣東的其他行程時，突傳習已打道回京的消息。今午中午約12點，官媒新華社突然刊文，為習的廣東之行作總結。消息人士亦對蘋果日報記者證實習近平已回京。習此行來去匆匆，行蹤飄忽神秘，昨日發表講話時，語氣十分緩慢，且不斷咳嗽，讓外界揣測習是否因身體不適，提前結束南行回京。

廣告 繼續瀏覽後續

據蘋果日報今天報道稱，習近平南下短短3日行蹤飄忽，今突然回京惹揣測。

據該報道，正當今早內地傳出習近平將到廣州考察之際，今午中午，官方新華社突然刊出“習近平在廣東考察時強調：以更大魄力在更高起點上推進改革開放，在全面建設社會主義現代化國家新征程中，走在全國前列創造新的輝煌”，為習這次南巡迅速作總結。而陪同習南下的中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明，今日亦已抵達在湖北武漢，出席“人民至上 生命至上”抗擊新冠肺炎疫情專題展覽開幕式。

除消息向《蘋果》證實國家主席習近平已回京外，有廣州維權人士也對本報表示，這次習南下，他周一（12日）被國保安排至梅州旅遊，今日（15日）被結束旅遊回廣州，間接證實了領導人已離開廣東。

該報道說，中國問題專家林和立 向《蘋果》分析指，以往習近平南巡都有五至六天時間，但今次只有短短三天，明顯有所縮短。他相信，時間縮短可能與26日舉行的五中全會有關，習近平必須回去有所布置及籌備，確保自己在2022年順利連任。

以往五中全會的人事問題值得關注。毛澤東首次成為中央政治局委員、鄧小平退休江澤民接班、習近平成為接班人等都發生在五中全會上。林和立相信，今次南巡行程減少，相信他要回京處理五中全會。不過，他認為今次五中全會的基調仍然會是鞏固自己的權力，確保自己能在2022年順利連任，成為“終生核心”，故不會出現繼任人或重大變動。

據林和立指出，今次習近平重點集中在深圳的講話，帶出深圳是大灣區發展的重要引擎，貶低香港地位。官方在11日則公布深圳成為“先行示範區”，提出27項改革，但他相信成效不會立竿見影。

先前傳習近平這次南下約一星期， 除潮州、汕頭和深圳外，還有廣州和珠海等地。但觀乎這3天行程，習行程緊密。昨早大會開幕典禮由上午10點突然押後至10點半開始，期間習講話時不僅速度較平時緩慢，還多次咳嗽和飲水，觀眾隔住個“芒”都聽到很大聲，直播鏡頭則迴避其飲水鏡頭，現年67歲的習近平的健康情況令人關注！同日下午，習乘坐小巴視察蓮花山，期間他探身出窗向群眾揮手打招呼。

蘋果日報說，內地網友昨晚上載大量照片，稱同日下午5點，習的車隊曾到南山區的萬科雲城考察，“大大（習近平）親民視察，到萬科雲城，沒有封路”，並附上影片顯示，現場有多架大巴停泊路旁，更有多名公安戒備，不少民眾在旁圍觀，未有被驅趕。車隊至晚上近7時才離開。但有消息也稱，身體不適的習沒有隨行，只是副總理劉鶴等一行人到訪而已。