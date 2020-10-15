華為常務董事罕批中國5G存在假、啞、差

中國5G網絡基地台主要供應商華為的常務董事丁耘近日表示，中國的5G服務與韓國等國家有相當差距，而5G用戶體驗則存在“假、啞、差”等問題。

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據中央社今天報道說，華為常務董事稱中國5G存在假、啞、差問題。該報道綜合新浪網等陸媒今天消息，華為技術有限公司常務董事丁耘昨天在“2020年中國國際信息通信展覽會”指出，中國雖已建成世界規模最大的5G網絡，但與韓國相比，5G服務的用戶體驗、覆蓋率和獲利等仍有差距。據丁耘表示，中國5G下行速率（收到數據的速率）平均約270Mbps，低於韓國的600Mbps；中國5G用戶滲透率僅約8%，韓國則達25%。

此外，丁耘說，中國的5G服務還存在“假、啞、差”等問題。有些用戶手機上有5G標誌，卻未接入5G網絡、撥不出5G電話，或是訊號會頻繁切換。據丁耘還說，韓國啟用商用5G網絡後，每個用戶平均收入（Average Revenue Per User，ARPU）約成長37%，韓國3家電信商的利潤今年上半年出現兩位數成長，而中國5G網絡營運尚未有明顯的商業回報。

另一方面，他表示，中國5G網絡的營運成本也是問題。由於5G設備會讓基地台耗電量大增，對供電系統形容巨大負擔，而中國目前約有32%的基地台電源功率不足，部分地區基地台所需的電池容量也不夠。

據中央社說，中國去年10月啟用商用5G，並持續擴建5G基地台。據中新網，中國5G用戶目前約逾1.1億人，而到今年底，將有超過60萬座5G基地台。