中美關係過山車 北京再高宣抗美援朝稱仍不猶豫浴血一戰

今年是韓戰爆發70周年，在美中關係惡化下，中共官方近來刻意拉高“抗美援朝”宣傳調門，被認為是在強調“中國不會屈服”。中國環球時報稍早撰文稱如果美國對中國“挑釁和攻擊”，中國同樣“不會猶豫與美軍浴血一戰”。有專家認為，高調紀念“抗美援朝”旨在告誡美國，雙方在歷史上交過手，但中國並沒有屈服。中國媒體沒有提及抗美援朝所指的韓戰另一方，是包括美國在內的聯合國名下的多國軍隊。

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據中央社今天報道說，韓戰70周年美中失和，北京拉高宣傳抗美援朝。1950年10月25日是中共官方設定的“抗美援朝”紀念日，而今年的“抗美援朝”70周年即將到來。屆時官方、媒體及中國民間對這個官方設定的重要歷史有何反應，成為外界感興趣的焦點。

今年是韓戰爆發70周年，在美中關係惡化下，中共官方近來刻意拉高“抗美援朝”宣傳調門，被認為是在強調“中國不會屈服”。在此氛圍下，連韓國BTS成員提及韓戰也引發風波。

中共外圍官媒環球時報9月底的一篇評論文章，被認為是拉高當年“抗美援朝”精神宣傳，反映當今美中關係的代表作。內容提到，當年美軍統帥麥克阿瑟和華府都認為中國不會出兵，但美國“因為那次誤判而損失慘重”。文章更揚言，如果美國對中國“挑釁和攻擊”，中國同樣“不會猶豫與美軍浴血一戰”。而這篇文章的背景，則是美國9月初在加州外海島嶼展開的無人機海上攻擊演習，引發中國強烈關切。

中國關切的原因，一是這場演習被認為是在劍指中國佔領的南海島礁，象徵未來美軍可用無人機攻擊這些島礁；二是參與演習的美軍臂章上，印有無人機飛越紅色中國領土的圖案。特別是後者，除引發中國網絡強烈反彈，環時文章更指這是“激進的挑釁”。除了評論文章，像是官方擴大舉行並報導韓戰陣亡共軍遺骨返國儀式，以及官媒播出“抗美援朝”老電影及紀錄片，都反映了官方拉高宣傳調門的意圖。

該報道說，在這一氛圍下，韓國當紅流行音樂團體“防彈少年團”（BTS）團長RM（金南俊）的發言，立刻引起中國網友強烈不滿。RM日前在獲頒美國範符立特獎時表示，“今年適逢韓戰70周年，應永遠銘記（韓美）兩國共同經歷過的苦難歷史，及為此犧牲的無數男性與女性”。但眾多中國網友卻認為，中國當年“抗美援朝”時死傷慘重，RM及所屬的BTS涉及“辱華”。之後，RM代言的產品紛紛在中國下架。

據中央社說，對於中共官方拉高宣傳調門的作法，中國學者則持正面看法。香港明報引述中國人民大學外交學系教授王義桅認為，以往官方對“抗美援朝”紀念較低調，主要是有中美、中韓關係的考量。但如今美國正建立排除中國的“新冷戰聯盟體系”，讓中國不必再考慮太多。中國軍事專家岳剛認為，在今天美國對中國極限施壓，中國被迫與美國針鋒相對下，全面發掘和宣揚“抗美援朝”精神，可加強中國“反抗美國霸權的底氣”。而高調紀念“抗美援朝”旨在告誡美國，雙方在歷史上交過手，但中國並沒有屈服。