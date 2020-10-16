台海緊張來了？深圳傳促民眾儲備應急

本周初，中共總書記習近平視察對台前線城市潮州，向駐守當地的海軍陸戰隊士兵喊話，在他離開後，深圳市發布《深圳市家庭應急物資儲備建議清單》，指導民眾應對災害，這兩件事幾乎同時間發生，引起當地群眾聯想到，是否與台海緊張氣氛有關。網上有問，難道福建要出事，廈門要打仗嗎？

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據自由亞洲今天報道說，本周一（12日），中共總書記、中央軍委主席習近平到廣東潮汕地區視察期間，前往中國大陸對台前線城市潮州，慰問海軍陸戰隊士兵，兩天後的周三（14日），深圳市應急管理局發通知，指導市民應對災害。

據深圳市應急管理局發布的《深圳市家庭應急物資儲備建議清單》分為“基礎版”分別從應急物品、應急工具、應急藥具，對常見災害和適用所有災種列出所需物品。比如多功能應急手電筒、救生哨、滅火器、呼吸面罩等，“擴充版”包括食品、生活用品、應急物品、應急工具。中國網民對此感到驚訝，微博網民“大象”留言稱，這時候發布這消息，不聯想都難啊，也有人寫道，福建要出事嗎，廈門方面要打仗嗎？

據該報道，中共中央軍委主席習近平本周在潮汕地區視察海軍陸戰隊。他說，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負着重要職責。習近平還說，“把握海軍陸戰隊建設管理和作戰運用特點規律，加快推進轉型建設，加快提升作戰能力，努力鍛造一支合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅。”

自由亞洲說，中國近期加緊在台灣島周邊的軍事活動。今年前9個月，中國就對台灣的防空識別區出動戰機1710架次，進行空中侵擾，並實施1029次海上侵擾。台灣國防部表示，自今年初以來1月以來，台灣空軍被迫緊急起飛4132架次，同比增加了129％。在過去一個月，有近40架中國戰機越過台灣海峽中線，進入台灣西南防空識別區。