爆院內感染 青島普篩5天驗完千萬人

山東省青島市上周末突發新冠肺炎本土確診病例，經五天來全市人員核酸檢測，到15日已完成全市1089萬人的檢測，檢驗報告均為陰性。青島官方承認這是一起院內感染所導致的疫情。

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青島在10月11日出現三例新冠肺炎無癥狀感染者，經檢測密切接觸者共有9例核酸檢測陽性。青島隨即連夜全市排查，僅5天全部查清，美國多家媒體稱青島的防疫速度和防疫效率“太令人吃驚了”。

青島市官方15日表示，疫情發生後，共調集30多名專家8百名警力全力調查，以大數據分析各類人員時空軌跡資訊數億條，最終判定本起疫情是一起醫院聚集性疫情，排除由社區傳播傳入醫院內的可能性。

調查稱，此次感染的源頭是9月的青島港疫情兩名感染者在市胸科醫院隔離觀察期間，曾離開封閉病區到ＣＴ（斷層掃描）室檢查。因防護消毒不規範，導致ＣＴ室被病毒污染，進而傳染次日上午到同一ＣＴ室檢查的李姓住院病人和牛姓看護，並將病毒帶入結核病區，導致疫情在醫院內傳播。

15日，青島市衛生健康委主任隋振華與青島市胸科醫院院長鄧凱兩人遭停職調查。讓人訝異的是，隋振華是獸醫出身，擔任過7年市畜牧獸醫局局長和1年市林業局長，去年1月才被任命為市衛健委主任，先前從事的工作與民眾健康安全毫無關係。