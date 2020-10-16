特朗普再說不想與習近平對話

美國總統特朗普美國時間昨天稍晚接受電視採訪時重申，已經有“好一陣子”沒有與中國國家主席習近平對話，他也不想這樣做。特朗普說，不想與習近平對話。但當被問到習近平有否接觸他時，特朗普不予置評。

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據光華網今天報道稱，新冠肺炎，不滿中國應對疫情不力，特朗普稱不想與習近平對話。美國總統特朗普重申，已經有“好一陣子”沒有與中國國家主席習近平對話，他亦不想這樣做。據該報道，特朗普是於周四接受霍士財經頻道訪問時表示，因為中國應對疫情不力的關係，他不想與習近平對話。

特朗普在訪問中又表示，中國仍然根據首階段中美貿易協議購買美國商品；但當被問到習近平有否接觸他時，特朗普不予置評。