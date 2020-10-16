聯合國全球數據中心設杭州 專家有憂

聯合國紐約總部秘書處正與中國政府合作，將在浙江杭州市建立聯合國的全球數據中心，該中心選址位於內地電訊商阿里巴巴總部附近。有境外媒體引述專家指，中國可能會透過聯合國的名義，對世界各國進行監控。

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據東網今天報道稱，聯合國在杭州設全球數據中心，專家憂助中國監控。據美國傳媒近日報道指，聯合國組織計畫在中國建立研究中心和地理空間中心，以處理來自各成員國的數據。中國國家統計局局長寧吉喆在去年6月，於上海會晤同屬中國籍的聯合國副秘書長劉振民，並簽署計畫意向書，確定聯合國數據研究中心將落戶杭州。

該報道說，專家質疑，聯合國正為中國設立“全球情報網”，並為中國取得他國數據，提供合法性招牌。目前聯合國全部15個專門機構中，有4個都由中國官員負責管理，專家預料將會有國家反對將數據中心設在杭州。