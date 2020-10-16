菲律賓聲稱：恢復南海爭議海域勘探是為了加速與北京談判

菲律賓政府16日表示：決定恢復2014年喊停的其在南海爭議海域探勘石油與天然氣活動。並聲稱菲律賓寄希望此舉可能會加速與北京針對共同探勘能源方案的談判。

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菲律賓在外海的探勘活動是在2014年喊停，當時因中國也對這片被認為蘊藏豐富天然資源的海域宣稱擁有主權，引發中菲兩國的衝突升高。

2016年就任菲律賓總統的杜特蒂（Rodrigo Duterte），一改其前任反對北京聲索主權的立場，甚至還將有利於菲律賓的國際仲裁決定放置一邊，大打與北京友好牌，並於2018年開始，與中國磋商聯合勘探有爭議的水域。

據法新社馬尼拉16日報道：菲律賓能源部長庫希（Alfonso Cusi）告訴記者：2014年的暫停決定如今解除了，他確信此舉將加速協商。此外，恢復在南海的探勘活動也有助於提振菲律賓因疫情受創的經濟，並帶動投資。他還解釋說，重啟探勘與開發活動的決定是菲律賓單方面的，政府拍板前並未知會北京當局。

菲律賓大學法學院海洋事務暨海洋法研究院主任巴童巴卡（Jay Batongbacal）對法新社表示，恢復探勘意味着菲國維護這片海域主權的意願日增。恢復探勘使我方發揮一定的影響力，表明對於這些資源，我們是認真執行我們所擁有的合法管轄權。