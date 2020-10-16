蓬佩奧再要求美國年底前全部關閉孔子學院

美國國務卿蓬佩奧表示，孔子學院佯裝成文化語言機構，但實質是為中共進行影響力行動。他說，美方無法接受北京得以存在孩童教室中，因此要求美國孔子學院年底前全部關閉。評論說，相較過去發言，蓬佩奧今次對孔子學院問題態度明顯強硬許多。根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，截至今年9月7日，美國國內共有67間孔子學院，其中5間預計年底前會關閉。2017年4月時，全美共有103間孔子學院。

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據中央社今天報道說，蓬佩奧要求美國孔子學院年底前全部關閉。蓬佩奧（Mike Pompeo）是美國時間16日上午接受佛羅里達州廣播節目“早安奧蘭多”（Good Morning Orlando）、印第安納州廣播節目“早安新聞”（The Morning News）等多家媒體訪問，皆談到美國校園內孔子學院問題。蓬佩奧表示，孔子學院佯裝設立目的是文化交流與教導中文，但實際上是北京影響力作戰的一環。透過這些學院，中共努力在美國校園發揮其全球影響力，並得以在孩童教室中實質存在，令人無法接受。

據蓬佩奧說：“我們要求每間學校在年底前關閉他們的孔子學院，不只是在大專院校，也包含高中與幼兒園到12年級（K-12）的各級學校。”據蓬佩奧強調，孔子學院是受到中共擔保的外宣組織，不應存在於美國教育機構內。

據該報道，此外，蓬佩奧表示，對於那些持美國簽證、代表中共參與孔子學院運作的人士，美方也希望確保他們無法再進入美國課堂。

相較過去發言，蓬佩奧今天對孔子學院問題態度明顯強硬許多。他9月接受大眾財經新聞網（Fox Business Network）訪問時，僅說“希望”年底前美國孔子學院數量能歸零，並對此目標表達樂觀。蓬佩奧本月9日與教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）聯合致函美國高等教育機構時也指出，國務院8月雖將管理美國國內孔子學院的“孔子學院美國中心”（Confucius Institute U.S. Center）列為“外國代表機構”（foreign missions），但無法迫使各校採取任何作為。

不過，兩人要求各校董事會與人員，審慎檢視校園內與中國政權相關活動，並考量評估學校是否有維護到學生人身安全、學術自由、機構自治及資訊透明等。

據該報道，針對蓬佩奧是否有向美國各級學校提出關閉孔子學院的正式要求，以及未照做學校是否會面臨任何後果，截至發稿為止，國務院尚未回復記者郵件詢問。