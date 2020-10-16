貿易戰新戰場？煤炭之後中國瞄準澳棉花

一名澳洲政府消息人士和兩名得到情況通報的中國棉花貿易商周五表示，中國已指令棉廠停止購買澳洲棉花。這是中澳貿易關係惡化的最新跡象。此前中國暫停進口澳大利亞煤炭，引發反響，但也引發中國國內煤炭價格大漲。今年5月，中國對澳洲大麥徵收了總計80.5%的反傾銷和反補貼稅，實際相當於叫停了這項規模約10億美元的貿易。中國周二表示，也已開始對澳洲葡萄酒進口展開反傾銷調查。

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據路透社今天引述消息人士報道說，中國指示棉廠停購澳洲棉花 否則將面臨高關稅。中國是澳洲棉花的最大買家，2018/19作物年度這項貿易額達到約9億澳元(6.37億美元)。

路透社說，就在幾天前，傳出中國下令暫停進口澳洲煤炭的報導，逼得澳洲政府急忙查證這項消息。

據澳洲政府一位消息人士表示，“棉廠基本會獲得可以進口的棉花配額，而實際上他們被告知，如果他們購買我們的棉花，明年可能就不會獲得配額。” 路透社說，這位消息人士從在華澳洲官員那裡了解到相關情況。據該消息人士稱，如果中國棉廠繼續從澳洲購買棉花，他們可能要面臨40%的關稅。因未獲授權討論此事，消息人士不願具名。

澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)在一封電郵中表示，澳洲政府“知悉(棉花)出口情況變化”，並警告中國不要採取阻礙貿易的措施。據伯明翰說，“妨礙生產商公平競爭能力，可能構成中國違反國際承諾，澳洲將會非常嚴正看待。”

該報道說，中國駐澳洲大使館未立即回覆置評要求。

兩家中國棉花貿易商表示，許多工廠已在本周初或上周收到口頭指示。此舉將打擊高等級棉花的供應。

海關數據顯示，中國2019年進口了約40萬噸澳洲棉花。