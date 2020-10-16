里根戰鬥群駛近台灣 解放軍急派運8反潛機近台空

美國海軍昨（15日）證實中方憂慮，雷根號航艦打擊群回到南海，中國半官方性質的美軍動態追蹤機構今（16日）指出，雷根號航越中沙附近，從其航行路徑來看，該航艦正朝台灣方向航行，未來可能會抵達菲律賓呂宋島西方海面。解放軍周四至周五期間，20小時內三度派出軍機飛入台灣西南空域，台軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空導彈追蹤監控。

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據自由時報今天報道稱，現身中沙群島！美軍里根號航艦傳朝台灣方向航行。消息說，美國第七艦隊司令部、太平洋艦隊指揮部分別在官網證實，里根號航艦打擊群已在15日返回南海，是今年第3度在該海域行動，陣容包括第五艦載機聯隊（CVW-5）、提康德羅加級飛彈巡洋艦“安提坦號”（USS Antietam USS CG 54）、海爾賽號驅逐艦 （USS Halsey DDG-97）、約翰·S·麥肯號驅逐艦 （USS John S. McCain），該打擊群近期活動於印度洋，2度穿越麻六甲海峽，完成整個印太地區的多國演習。

美軍指出，航艦打擊群在南海期間，將持續執行海上安全行動，執行艦載機飛行、海上打擊、海陸部隊戰術等各式演訓，此次行動迄今已航行近5.6萬海里，約為10萬3712公里，該打擊群致力於維護美國盟友和合作夥伴，展示海軍實力，能針對地區性的任何突發事件做出快速反應。

中國北京大學海洋研究院“南海戰略態勢感知計畫”平台（SCS Probing Initiative）指出，里根號航空母艦於10月16日在中沙大環礁東南方被發現其蹤影，目前位於呂宋島西南方海面，該機構釋出里根號最新衛星影像顯示，里根號航艦正持續朝台灣方向前進，美軍行動引發中方高度關注。

據東網今天報道稱，台灣國防部證實，中國解放軍一架運8反潛機，周四由大陸廣東、福建省交界處的外海飛入台灣西南角後，繼續以東南向飛入西南空域，再依相似路線飛返大陸沿海，同時是自9月以來，解放軍機首度在夜間擾台。另至周五早上8時許，再有一架運8反潛機飛入西南空域。台媒報道，下午1時許再有一架解放軍機飛入同樣空域，與前一晚的航行高度同樣是4000米；台空軍升空警戒、廣播驅離。

台灣空軍年度例行重大演訓“天龍演習”，將於本月19至30日在花蓮佳山空軍基地舉行，以各項競賽檢視空軍人員的戰備成果。解放軍近期頻頻飛入台灣西南空域，一度傳出空軍有意取消演習。台國防部回應稱，空軍戰力足夠應對，天龍演習將如期舉行。