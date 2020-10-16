鍾南山稱白雲山復方板藍根顆粒對新冠病毒有效 股票應聲大漲
發表時間：
中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，研究團隊開展了一系列體外研究發現，白雲山復方板藍根顆粒對新冠病毒有效。據港媒說，消息刺激白雲山股價急升；白雲山股價最新報21.55元，升逾12%，盤中高見21.85元，成交額1.05億元；白雲山 A股最新升7.9%，報33.52元人民幣。消息沒有提及體外研究細節。
廣告
據香港經濟日報今天報道說，白雲山炒高逾1成，鍾南山稱白雲山復方板藍根顆粒對新冠病毒有效。
據《南方日報》引述國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，研究團隊開展了一系列體外研究發現，白雲山復方板藍根顆粒對新冠病毒有效。消息刺激白雲山股價急升；白雲山 （00874） 股價最新報21.55元，升逾12%，盤中高見21.85元，成交額1.05億元；白雲山 A（滬：600332）最新升7.9%，報33.52元人民幣。
據該報道說，白雲山板藍根、白雲山覆方板藍根科研成果計畫在澳門產業化，成為廣藥集團澳門國際總部成立後首個落地項目。該項目將由鍾南山擔任首席科學家，領導團隊開展白雲山板藍根研究成果的快速、高效轉化。