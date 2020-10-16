香港拒絕台軍包機預演切斷航線？ 國民黨警告東沙易攻難守

台灣一架軍方包機昨日（15日）飛往東沙群島途中，因被拒進入香港空域而需要折返，引起各界關注。國民黨智庫召集人林郁方今日（16日）向台媒表示，東沙群島具有重要戰略價值，但一旦爆發軍事衝突，外島“易攻難守”的軟肋就會曝露，解放軍有能力隨時切斷台灣本島與東沙的聯繫，今次事件就是例證。

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據香港經濟日報今天報道稱，國民黨智庫指東沙易攻難守，解放軍能隨時切斷航線。據國民黨智庫召集人林郁方今日指，解放軍在昨日的事件中可能暗中出手干預，其目的是強調“這是我的勢力範圍”。東沙等外島是延伸戰略縱深之處，但包機被迫折回顯示，外島的軍事價值平常有加分，但戰時是易被攻克的軟肋。另外，中國大陸及美國軍機近期密集在巴士海峽與西南空域進出，未來若戰爭爆發，該帶將是主戰場。

據該報道，至於台灣海峽的水深較淺，平均僅70米，且海面窄，一旦發生交戰，雙方船艦不會進出海峽，否則容易遭對方反艦導彈擊沉。解放軍機艦不斷出沒該帶，估計是在搜集水文資料，與測試台灣軍機如何反應。他強調，除非兩岸關係緩和，否則大陸的報復手段恐怕只增不減。

香港經濟日報引述媒體分析指，解放軍艦隊若從海南省出航，經巴士海峽前往太平洋，東沙群島屬於必經之地。解放軍攻佔東沙島還可以為籌畫南海防空識別區提供支援，故對解放軍而言控制東沙實屬必要。但亦有專家認為東沙戰略價值不算太大，解放軍如先攻東沙，只會令己失去突襲台灣本島的機會，付出更大的戰爭成本。然而隨着新式武器的問世，各種導彈的射程距離不斷增加，外島作為軍事屏障的價值已快速減退，即使金門與馬祖亦不例外。