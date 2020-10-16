NBA總經理摩瑞辭職 中國網絡有疑與央視放軟悄悄轉播比賽有關

NBA火箭隊總經理摩瑞宣布辭職後，中國央視體育頻道發言人今天上午說，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價，希望摩瑞“一路走好”。發言人重申，“任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價”。摩瑞辭職的消息，今天上午躍為中國熱搜新聞，中國大陸網友一面倒叫好，並認為這就是央視復播NBA的交換籌碼。

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據中央社今天報道稱，NBA火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）辭職，央視稱：一路走好。而NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞2019年10月在推特支持香港示威者爭民主，引發中國政府不滿。中國央視體育頻道發言人今天上午說，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價，希望摩瑞“一路走好”。

去年10月4日，摩瑞在推特上貼出“為自由而戰，與香港站在一起”，被解讀為力挺香港“反送中”抗爭後，因為摩瑞與NBA拒絕道歉，官媒央視帶頭抵制，先停播火箭隊賽事，其後更全面停播NBA賽事。相隔一年後的10月10日，央視體育才復播NBA總冠軍賽，並稱這是“正常的轉播安排”；但摩瑞當時尚未辭職，NBA也未道歉，央視因此遭大陸網友冷嘲熱諷。

據中國央視新聞，中央廣播電視總台央視體育頻道發言人16日上午稱，已經獲悉摩瑞辭職，對此“不作評論”，祝賀史東（Rafael Stone）升職為火箭隊新任總經理。央視發言人重申，“任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價”。希望摩瑞“一路走好”。

據中央社說，摩瑞辭職的消息，今天上午躍為中國熱搜新聞，中國網友一面倒叫好，並認為這就是央視復播NBA的交換籌碼。不過中國媒體相對謹慎，除了指NBA在中國全面復蘇有望，並未將摩瑞走人的原因與央視復播聯想在一起。

據中國NBA名嘴蘇群在騰訊網發文稱，摩瑞辭職應該要感謝此前淘汰火箭隊的湖人隊。“要不是湖人，這件事還真不好辦”。他並稱，過去一年，NBA經歷了史無前例的痛苦。湖人和球星詹姆斯（LeBron James）拯救了火箭，拯救了NBA，“至少拯救了NBA在中國的未來”。

因為摩瑞遭到中國抵制，NBA總裁席佛（Adam Silver）此前估計聯盟將損失4億美元（約新台幣116億元）；火箭隊更因此失去中國廠商的贊助與大陸球迷的支持。

該報道沒有提及摩瑞辭職的原因以及是否與中國議題有關。