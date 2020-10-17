上海托福考名額5分鐘搶光 網諷並曝高官子女留美

中國托福官方近日開放明年考試報名，不料北京與上海考區1月到8月的名額僅僅5分鐘就被搶光。台媒引述中國網絡諷刺說，果然“反美是工作，留美是生活”，並有網友挖出楊潔篪、耿爽、華春瑩等中國高官兒女留美的消息，笑稱“反美是工作，留美是生活”。至此沒有看到官方消息駁斥假新聞。

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據自由時報今天報道說，“反美是工作，留美是生活”，北京、上海托福考名額5分鐘搶光。托福（TOEFL）是留美重要考試之一，中國托福官方近日開放2021年托福考試首波報名，沒想到北京與上海的考生僅僅5分鐘就把明年1月到8月的考試名額搶光光，讓網友笑稱果然“反美是工作，留美是生活”。

該報道綜合中國媒體消息，中國托福官方14日上午10時正式開放明年托福考試首波報名，不料北京與上海考區1月到8月的考試名額剛開放5分鐘就被搶光，讓許多人相當震驚。托福官方則說，之後每周三、五都還會釋出考試名額，請考生不要着急。對此，中國網友感嘆“國內媒體把美國黑得體無完膚，托福考位還是5分鐘就被搶光”、“身體最誠實”、“出心似箭”、“再不跑來不及了”，並有網友挖出楊潔篪、耿爽、華春瑩等中國高官兒女留美的消息，笑稱“反美是工作，留美是生活”。