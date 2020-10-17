台灣國防部長嚴德發籲中共勿破壞國際飛航秩序

台灣立榮航空飛往東沙島的軍用包機被「香港飛航情報區」以「危險」的理由拒絕通過後，不具名的台灣國安人士透露，中共是藉此對台灣的離島官兵展開心戰攻擊，未來軍用包機被迫折返如果成為常態，恐怕會形成重大的國安事件。

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國際早有默契，如果有軍事演習要射飛彈，鬚髮出飛航公告，如果有危險區域會寫名「Danger Area」，有火力演習則會註明「Live Firing」。台灣國防部長嚴德發表示，經過查證，中共當天在航線周邊並沒有軍演，他呼籲中共不要破壞國際飛航秩序。台灣行政院長蘇貞昌則說，這是不是中國的小動作，還在了解中。

知情的台灣官員透露，在沒有事前發布飛航公告下，要求民航機中途返航，這是一起違反國際正常程序的重大飛安事件，香港的航管單位應明確說明，否則將衝擊飛航安全。據了解，美日等國正密切關注這個事件。

台灣軍事專家蘇紫雲認為，這是中國精心安排的橋段，他說，商業客機飛行高度都超過三萬英尺，但立榮航空飛東沙的班機是渦輪螺旋槳飛機，飛行高度約在一萬八千英尺到兩萬一千英尺，等於故意宣告要阻擋台灣渦輪螺旋槳飛機的航線，卻又不會影響到國際航路。

另，台灣媒體引述大陸相關人士指出，香港區管中心的確是因為共軍13日到17日在福建漳州古雷半島周邊演習，才拒絕立榮班機進入。這次演習可能有飛彈射擊，飛彈射程和其他風險不一樣，對台灣更要特別謹慎，不能有任何意外。演習結束後，立榮包機就復航，並不是台灣部分人士所想象的陰謀論。

不過由於大陸相關單位發布的警戒公告，僅限於古雷半島周遭十幾公里的水域，而古雷半島距離東沙島約330公里，這樣的解釋，仍然受到懷疑。

香港民航處昨天說，是立榮航空主動取消進入香港飛航情報區，台灣民航局立即公布當時雙方的通聯記錄，清楚顯示，香港方面明確表達不接受立榮航空進入香港飛航情報區。台灣航管詢問是否有軍事演習，香港方面並沒有提供具體說明，也承認沒有事先發布飛航公告。立榮航空的包機才因此被迫返航，並不是港方所說的「主動取消」。

民進黨立委林俊憲今天表示，東沙島本來就是中華民國領土，軍方應考慮改派軍用運輸機C-130常態運補，一來沒有武裝，不會有挑釁問題，二來要是中共對運輸機有所動作，就坐實了開第一槍的事實，把這個兩難丟回中共頭上，是最好的回應方式。