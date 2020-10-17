成都大學高度評價毛洪濤是好乾部好老師

成都大學黨委書記毛洪濤留下絕筆信控訴遭校長王清遠鬥爭後，16日被警方證實溺水死亡。一把手的黨委書記卻受二把手的校長“欺負”，這在中國大陸實屬異數，因此該事件震動中國社會，網絡要求徹查得到成都市政府正面回應。17日有報道說：成都大學發布訃告高度評價毛供濤是“好乾部、好老師，忘我工作且深受學生愛戴。

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成都大學17日宣布毛洪濤的告別式將於明天舉行，對網友徹查此案的要求。成都市政府回應將組成聯合工作組進行全面調查。毛洪濤在微信朋友圈發絕筆信指自己「一年多的成都大學工作已是頭破血流」，遭受極大的工作壓力，並聲稱受到校長王清遠的鬥爭。

但來自界面新聞的報導說，成都大學17日在成都市殯儀館張貼訃告高度評價毛洪濤，說他在成都大學黨委書記任內「團結帶領班子成員全面貫徹黨的教育方針，牢記為黨育人、為國育才的使命，推動學校黨的建設、人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新工作全面提升」。

這一訃告提到，毛洪濤「深化黨建促改革促發展，形成學校事業良好發展環境；落實『以本為本』要求，全面加強師風師德建設，親自策畫、組織『院長第一課』，為大一新生「繫好大學第一顆扣子」。

訃告還推崇毛洪濤數度帶隊前往四川省甘孜州石渠縣、阿壩州九寨溝縣和簡陽市等地「走村入戶訪貧問苦」，落實中央精準脫貧要求。並親自主持學校防疫，組織48名醫護人員馳援武漢，為學校「經受抗疫大考、服務社會抗疫和維護師生身心健康」付出巨大努力。

訃告高度評價說，毛洪濤「是一名好乾部，全身心投入工作，夙夜在公、彈精竭慮、務實篤行、忘我工作，充分體現了一名共產黨員的責任擔當和使命擔當；是一名好老師，以高尚的師德、紮實的學識、無私的奉獻教育和引導學生，深受學生愛戴」。