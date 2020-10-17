毛洪濤明天告別式 中國9億跟蹤關注 網絡堅持高層徹查

成都大學黨委書記毛洪濤日前在社交平台發布絕筆信，指控遭到成都大學校長王清遠鬥爭，16日被警方證實溺水死亡。校方今天宣布毛洪濤的告別式將於明天舉行，不少網友則要求徹查此案。成都市政府新聞辦公室昨天深夜則發布通報表示，已成立由市紀委監委、市委組織部、市委宣傳部、市委教育工委、市公安局組成的聯合工作組，正在對有關情況進行全面調查。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，成都大學書記發絕筆信後身亡，中國網友要求徹查。該報道綜合新京報、北京青年報等陸媒消息，成都大學今天發布訃告表示，毛洪濤的告別式將於18日上午10時在北郊殯儀館舉行。

毛洪濤在微信朋友圈發出絕筆信，提到“一年多的成都大學工作已是頭破血流”，表示自己遭受極大的工作壓力，並聲稱受到王清遠的鬥爭等，隨後失聯。

警方16日在江安河溫江段一河道內發現毛洪濤的遺體，陳屍處就在他的住處附近，初步判斷為溺水身亡，排除刑事案件。

中央社說，這起事件也引發中國網友討論，相關關鍵字標籤閱讀量超過9億筆，且持續增加。有網友認為，毛洪濤是“以死明志”；但也有人認為這是爭權奪利失敗的個案；還有不少人質疑毛洪濤的死因，並發文要求徹查。