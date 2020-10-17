習近平下令脫貧攻堅不獲勝不收兵

中共總書記習近平今天藉由“國家扶貧日”表示，黨中央堅定如期完成“脫貧攻堅”目標決心不動搖，“不獲全勝絕不收兵”。而中國國務院扶貧辦也說，脫貧攻堅目標任務接近完成。

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據中央社今天報道稱，習近平促脫貧攻堅不獲勝不收兵，官方指接近完成。

今天是中國官方訂定的“國家扶貧日”。該報道引述新華社消息，習近平今天對脫貧攻堅工作作出指示，脫貧攻堅不獲勝不收兵。中央社說，而中國國務院扶貧辦也在今天公布數據，試圖佐證脫貧攻堅目標已接近完成。

據習近平說，2020年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年。面對新冠肺炎疫情和嚴重洪災考驗，黨中央堅定如期完成脫貧攻堅目標的決心不動搖。在全黨、全社會“戮力同心真抓實幹，貧困地區廣大幹部群眾頑強奮鬥攻堅克難”下，脫貧攻堅“取得決定性成就”。他表示，現在脫貧攻堅到了“最後階段”，各級黨委和政府務必保持攻堅態勢，“善始善終，善作善成，不獲全勝絕不收兵”。

據習近平說，各地區、各部門要總結脫貧攻堅經驗，發揮脫貧攻堅體制機製作用，接續推進鞏固拓展攻堅成果與“鄉村振興”有效銜接，保持脫貧攻堅政策總體穩定，多措並舉鞏固脫貧成果。

據中央社，同一天，中國國務院扶貧辦公布數據，指全國現行標準下的農村貧困人口，從2012年底的9899萬人減為2019年底的551萬人，貧困發生率由10.2%降至0.6%，貧困縣從832個減少到52個。中國國務院扶貧辦說，今年以來已對全國剩餘52個貧困縣和脫貧難度大的1113個貧困村“掛牌督戰”，目前成果顯著。