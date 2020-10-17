芬蘭亦暫停與港引渡協議 國安法令香港失4成協議國 中方強烈不滿

香港。單叫口號也會刺激警方舉起警告在場人士可能違反國安法的紫旗。2020年10月16日

《香港國安法》引起的逃犯移交協議暫停潮持續，最新叫停協議的是北歐國家芬蘭，成為第7個因國安法暫停引渡協議的國家，令與香港簽訂協議的國家數目大減近四成。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，呼籲芬蘭停止干涉香港事務，以免損害中芬關係。

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芬蘭政府當地時間16日在官網發出公告，指總統尼尼斯特(Sauli Niinistö)已批准司法部暫停協議的建議。芬蘭外長在港區國安法7月生效時已指出，香港情況出現變化，認為跟香港的引渡協議難再適用。

中國駐芬蘭大使館發言人同日在官網上作出回應，對芬蘭決定暫停與香港的移交逃犯協定表示「強烈不滿和堅決反對」。發言人重申，《香港國安法》是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，而香港事務純屬中國內政，敦促芬蘭停止以任何方式干涉香港事務，以免損害中芬關係大局。

在中國單方面為香港訂定國安法前，香港與19個國家簽訂逃犯引渡協議，但自國安法7月起落實後，美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭和德國先後暫停跟香港的引渡協議；另外，已與香港簽訂協議但未生效的法國，亦叫停尋求國會批準的工作。國安法就勾結外國勢力、分裂國家等四類影響國家安全的罪行訂定空泛的標準和罰則，令不少外國組織和公司憂慮資訊自由和人身安全不穩，部分跨國公司已把信息中心撤離香港，亦有外國智庫關閉香港辦事處。