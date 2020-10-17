蘋果12上市 中國買家瘋搶 網批說好的愛國呢

蘋果日前公布iPhone12，中國網民紛紛變身“大判官”，狠批新設計、規格等範疇至體無完膚，反大讚國產手機。雖然罵得兇狠，但仍無阻內地消費者的熱情。昨日，蘋果官網開放預售，結果新機旋即被搶購一空，中國蘇寧網購平台亦大賣145萬部新機，再次反映身體最誠實的例證。

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據蘋果日報今天報道說，iPhone 12內地搶光！蘇寧大賣145萬部，藍色最受歡迎。網民說：身體太誠實了。

蘋果官網昨晚8時開啟預售，首批僅有iPhone 12 和iPhone 12 Pro 兩個型號。未幾即時有人反應無法付款。蘋果官網顯示，iPhone12預計部份地區送達時間為10月23日；12Pro則預計2至3星期發貨。隨後，雖然蘋果官方商城仍可正常下單，但京東自營旗艦店已顯示無貨。

據該報道，京東蘋果旗艦店在周四（15日）就開放預約iPhone 12，結果僅一天時間預約量就有超過100萬部。其中iPhone12的預約量最高，有超過82萬人，排第二是iPhone 12 Pro，預約量約有44萬人。至於iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini則分別有24萬人及17萬人預約。

據該報道說，10月14日，蘋果發布iPhone12當日，蘇寧易購等國內電商平台上線預約。截至昨日傍晚6時，單在蘇寧易購iPhone12系列各個型號新品預約總量已突破145萬，其中iPhone12預約數量超過92萬，iPhone12 Pro預約總量達到52萬，最受歡迎的型號為iPhone 12 128G 藍色。

蘋果天貓旗艦店及蘋果官網對新機則實施限購，每款機型人均限購兩部。據綜合資料，兩款型號首批貨售罄所用時間較短，其中受歡迎的型號在一分鐘內已無法下單。

根據蘋果日報所輯幾則網民意見：Sailiej：身體太誠實了

飛馳海邊：人傻錢多說的就是中國人！

北北的小尾巴0：嘴上說著不買？？？

PAWK：搶是選擇，罵是愛國。