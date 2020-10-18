中國通過新法嚴罰侵權 呼應中美貿易爭端

中國通過修改的專利法，將法定賠償額提高，增加侵害智慧財產權的成本，相關做法回應了中美第一階段貿易協議的要求。新法將從2021年6月實施。中國修法期間正逢中美貿易戰，中國對智慧財產權保護不力受到批評。

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據主要是今天報道說，中國修法提高侵權賠償，呼應中美貿易協議。該報道引述中國央視及新京報消息，中國13屆全國人大常委會第22次會議17日昨天通過修改專利法的決定，其中對故意侵權行為規定1到5倍的懲罰性賠償，將法定賠償額上限提高至人民幣500萬元）、下限提高至3萬元。

消息說，中國的專利維權實務上存在舉證難、成本高、賠償低等問題。這次修法除了提高賠償力度，也進一步完善舉證責任。

根據新法，在權利人已經儘力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，人民法院可以責令侵權人提供，從而減輕權利人的舉證負擔。此外，這次修法內容還包括促進專利實施和運用、完善專利授權制度等，新增專利開放許可制度，加強專利轉化服務等。

據中央社說，中國的專利法曾分別於1992年、2000年、2008年進行過3次修正。本次修法的起草工作始於2014年，在2018年底進行第一次審議，今年6月底進行第二次審議。修法期間正逢中美貿易戰，中國對智慧財產權保護不力受到批評。今年1月中旬，中美簽署第一階段貿易協議，中國除了承諾擴大對美採購，也被要求懲罰竊取商業機密的行為。