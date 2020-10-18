哈薩克斯坦准予2新疆出逃者庇護 人權組織指證再教育營存在

哈薩克斯坦人權組織負責人表示，當地政府近日對2名來自中國新疆的哈薩克斯坦族人給予難民資格，認為這表示哈薩克斯坦政府承認新疆存在再教育營的問題。

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據東網今天報道說，新疆2男逃往哈薩克斯坦獲庇護，人權組織稱證明再教育營存在。消息說，穆薩汗和阿利穆利從新疆非法越境逃到哈薩克斯坦。據哈薩克斯坦人權組織負責人表示，當地政府近日對2名來自中國新疆的哈薩克斯坦族人給予難民資格，認為這表示哈薩克斯坦政府承認新疆存在再教育營的問題。

該報道說，人權組織“阿塔珠爾志願者組織”的始創人塞爾克堅表示，兩名難民穆薩汗（Kaster Musakhan）和阿利穆利（Murager Alimuly）去年10月從新疆逃到哈薩克斯坦後，在該組織舉行的記者會上揭露新疆再教育營的內幕。阿利穆利表示，他居住的額敏縣共有9個再教育營營區，被關押在內的人年齡介乎20歲至80歲。塞爾克堅稱，除穆薩汗和阿利穆利外，另有4人從新疆逃出，一人已獲瑞典庇護，其餘3人仍在哈薩克斯坦爭取庇護。

東網指，據早前報道，穆薩汗和阿利穆利去年逃到哈薩克斯坦後，一度遭扣留，更被該國國家安全委員會指非法入境，會遣返中國。惟今年初，當地法院依非法入境罪判穆薩汗和阿利穆利入獄，未將二人遣返。