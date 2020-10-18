政協副主席公開18香港教師資料 葉建源指做法瘋狂 教協研申禁令

法國被斬首教師的個人資料曾被不滿其教學方法的家長上載網頁公開，而在香港，曾為特首的中國政協副主席梁振英亦把18名涉及反修例運動案的教師資料上載到他的社交平台，引起教育界和社會嘩然，私隱專員公署已接獲最少7宗投訴。教育界立法會議員葉建源形容，梁振英的做法瘋狂，不接受這種會為教育界帶來「文革式批鬥」的做法。

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梁振英於本月13日把18名在反對修訂逃犯條例運動中被指涉嫌觸犯刑事案件的教師和私人補習老師的個人資料上載其臉書，當中，七名全職老師任教的學校名稱亦被公開，不過，七人中只有一名已被判刑，資料應已在公開審判中披露，但其餘未經公開審訊者，其任教學校和私隱均被公開。梁振英表示，公開涉及刑事案的教師資料只是一個開始。

事件引發社會迴響，有人發起向臉書舉報，要求臉書將帖文下架，但該帖文至今仍可瀏覽。另外亦有人向個人資料私隱專員公署投訴，短短半日，公署便接獲17宗相關投訴，當中包括民主黨立法會議員許智峯。許指出，用這種方式公開案件中人的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》中未經當事人批准，個人資料不能用作新目的之規定。

梁振英：香港教育出了大問題

梁振英今(18日)早出席電台節目時表示，有關資料是整合部分被告的資料，而且都是已經公開或被傳媒報道的數據，所以不涉及私隱問題。不過，已有新聞傳媒表示，相關新聞報道並未包括涉事人的任教學校名稱。

身兼教協副會長的立法會議員葉建源反駁稱，即使有關資料均已公開，但梁振英的做法在人情事理上完全不能接受，道德上亦應受譴責。他表示，梁振英的做法以致近期有不同人和組織在網上對教師「起底」，教協已着手研究能否申請禁制令，以保障教師私隱。

梁振英今早回應時指出，教協以「文革」兩字形容他要求公開犯事教師資料的做法，說明教協對歷史的無知。他指，過去一年多，有千多名未成年的青少年及百多名中小學教師被捕，不得不承認香港的教育一定是出了大問題，質疑他們是從學校老師接觸相關想法，形容相當一部分老師是這類害群之馬。

北京政府一向認為，香港現況與教育界和傳媒過於自由有關，梁振英近年來亦常常批評教育界，指教育局、教協及校方漠視家長的知情權，隱藏出事教師的姓名，透過設立舉報教師郵箱、撰文施壓、司法複核等方法，要求公開投訴成立、受譴責、被檢控的教師的個人資料，包括有關人士的全教學校，以便家長可以作出選擇。不過，教協認為，教育當局的調查粗疏，公開受查教師的資料可能不公；另外，公開有關教師所屬學校，會令全校受影響，對其他教師不公平。