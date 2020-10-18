毛洪濤之死引中國網絡爭論黨委書記與行政一把手誰大

在“凡事黨管”的中國，成都大學黨委書記毛洪濤與該校校長之間的矛盾，乃至於毛洪濤“以死明志”，都再次引發輿論對中國大學裡黨委書記和校長何者為大、職權分工的議論。

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據中央社今天報道說，大學校長與黨委書記誰大？ 毛洪濤之死再掀熱議。消息說，中國成都大學黨委書記毛洪濤15日在微信朋友圈發布了一條帶有“絕筆信”意味的長文後投河溺死。信中指責校長王清遠在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，連續擠壓三任黨委書記，而他本人是被害最深的。

該報道引述中國新聞周刊消息，成都大學黨委書記毛洪濤的告別式於今天上午舉行，他的親友、同事、學生等有近1000人到場，但生前被他控訴的校長王清遠並未出席。

毛洪濤15日在微信朋友圈發布了一條帶有“絕筆信”意味的長文後投河溺死。他在文中指責校長王清遠在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，連續擠壓三任黨委書記，而他本人是被害最深的。成都市已成立由市紀委監委等多部門組成的聯合工作組調查此事。

據中央社說，中共執政下，中央與地方政府部門、國有企業、大學及機關或事業單位都設有黨委書記。大學除了校長，還有黨委書記，實施的是“黨委領導下的校長負責制”。校長通常具有學術背景，黨委書記則未必。

2014年，中共中央政治局審議通過“關於堅持和完善普通高等學校黨委領導下的校長負責制的實施意見”，明確指出“黨委領導下的校長負責制是中國共產黨對國家舉辦的普通高等學校領導的根本制度”。理論上，黨委必須支持校長行使職權，校長則必須尊重黨委對學校行政重大問題和重要事項的決策權。黨委是學校的領導核心、“政治核心”，黨委書記管轄黨務、人事、意識形態工作；校長則掌握行政、科研、財政等大權，是具體項目的實際負責人。

但實務上，也可能會遇到兩人不和。網絡上歷年來對於“黨委書記和校長誰大”的討論歷久不衰，就說明了這個問題很難時時明確。也有人表示，根據不成文的規定，如果一所大學的校長資歷更為“德高望重”，通常書記會謙讓，讓大學校長排第一。

據中央社說，外國對於中國這套“黨管”制度大多難以理解。據了解，一些中國大學的黨委書記到國外訪問時，對自己的身分感到尷尬，有的人還因此另外創出“校務委員會主任”的頭銜。

根據公開資料，王清遠2014年5月開始擔任成都大學校長，他曾獲得多個與學術或教學成果有關的獎項，並在今年第6次入選中國“高被引學者”榜單，這表示他在通用工程領域發表的論文經常被引用。王清遠無論在學術或行政職務上，都展現了相當的企圖心。

該報道說，至於毛洪濤與王清遠的矛盾細節為何、是否涉及成都大學執行項目的利益，仍有待調查結果公布。