港澳大不同：澳門為健康計無意推「旅遊氣泡」 獲習近平肯定防疫工作

澳門特首賀一誠在宣誓就職後，與主持宣誓儀式的中國主席習近平握手

正當香港因為經濟而努力推動「旅遊氣泡」之際，澳門特首賀一誠表明，開放外國旅客來澳門，會對澳門防疫工作做成壓力，為居民健康安全計，現時無意推動；另外，他透露，明年會繼續向每名居民派發現金一萬澳門元(下同，摺合約1069歐元)，這將會是澳門連續第14年向居民派錢。

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港澳兩地特首均獲邀出席上周三(14日)的深圳特區成立40周年慶典，香港特首林鄭月娥未有如英文《南華早報》所言，獲安排與國家主席習近平會面，她其後也沒向傳媒談及此行成果；反觀澳門，賀一誠昨(17日)早趁政府總部開放日向傳媒表示，出席深圳慶祝大會期間，與習近平談及澳門防疫工作，他引述說，習近平對澳門疫情防控給予肯定，但提醒澳門，現時全球多個地區疫情持續，須嚴防下一波疫情的發生。

至於澳門會否仿效香港推動「旅遊氣泡」計畫，賀一誠表示，目前歐洲很多國家已因應疫情反彈而採取新一輪的限制措施，開放外國旅客來澳門，將對澳門造成很大壓力，為了照顧澳門居民的健康和生命安全，暫時未有與任何國家和地區商議建立「旅遊氣泡」。另外，面對青島、廣州等地均有本地感染個案，澳門亦無意放寬7天的核酸檢測有效期至十四天。

在派錢紓困方面，賀一誠表示，明年會繼續實施現金分享計畫，向每名永久居民派發一萬元，即金額不變，以免為呈緊張勢態的6000多億元財政儲備帶來壓力。因應疫情，澳門今年把一向在7月開始派發的現金分享計畫的一萬元，提早4月派發。

港府甚少直接向居民派錢，回歸二十三年來，只派錢三次，最近一次是今年中因應疫情派錢一萬港元，為市民紓困，但財政司已暗示，明年未必會有橫似計畫。

賀一誠又說，澳門經濟結構過於依靠旅遊及博彩業，需要調整，現正與中國內地網絡公司等接洽，希望帶動澳門青年參與橫琴粵澳合作區的發展。

澳門有東方蒙地卡羅之稱，經濟以賭業為主，旅遊業亦偏重大陸，在2019年，本地生產總值為4347億澳門元，但人均本地生產總值高踞全球前三甲，達79977美元，遠高於同屬中國特區的香港的48676美元。