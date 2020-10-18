美安全顧問：大陸現不會攻台 10年後或能做到 台須加強設防

台海關係緊張，但美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）認為，中共解放軍的海陸兩棲作戰能力有限，現時不會武力攻打台灣，10至15年後或有可能做到，提醒台灣加強防衛。

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奧布萊恩上周五(16日)出席華盛頓智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）網上論壇時，建議台灣加強防衛，包括考慮一些非對等及反介入能力策略，以阻止中國大陸的兩棲登陸或針對其灰色地帶採取行動。他舉例說，大陸或透過實施經濟措施或某種禁運來孤立台灣，但他同時警告北京，一旦採取上述措施，中國將會被整個自由世界及亞太地區大部分國家孤立。

他回應提問時指出，不認為中國現在希望或已準備好武力攻台，因為若果中國使用導彈攻台，將引起國際社會反彈；另外，以現在中國的兩棲作戰能力，要採取軍事行動將非常困難，或許10至15年後能做到。然而，即使中國有此能力，面對台灣長長的海岸線但能登陸的地點卻只有四、五處的地理環境，奪島亦將是艱巨的任務。他雖然不願評論美軍會否介入台海軍事行動，但就表明，美國有足夠裝備，一旦介入，中國將面臨非常危險的處境。

中共總書記習近平上周南巡，特意前往大陸對台前線城市的潮州，並視察海軍陸戰隊，評論稱是劍指台灣；習近平返回北京後，深圳更發布《深圳市家庭應急物資儲備建議清單》，加入食物、生活用品等，惹來是否為開打作準備的猜疑，但同時有人質疑，深圳此舉是為了配合對台文攻武嚇，不排除是虛張聲勢。