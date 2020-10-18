《胡適留學日記》拍出1.3915億元 創最貴日記成交記錄

自北京方面消息，民國著名教育家、外交家胡適在上世紀10年代留學美國期間撰寫的《胡適留學日記》於當地時間10月16日晚參與拍賣，並以1.3915億元成交，被指刷新世界最貴日記的成交紀錄。

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作為在民國史和近代中國歷史上扮演過重要角色的人物之一，胡適曾於1910年至1917年留學美國康奈爾大學及哥倫比亞大學，期間所記的日記和札記，詳細記錄了他留學期間的所思所想及求學、生活、交遊的情形。20世紀30年代初，胡適同意將留學日記交由上海亞東圖書館排印出版。他因提倡文學革命而成為新文化運動的領袖之一，曾擔任國立北京大學校長、中央研究院院長、中華民國駐美大使、私立南開大學校董會董事等職。

《胡適留學日記》最早由上海亞東圖書館以《藏暉室札記》為名，於1939年整理出版。此後，商務印書館、安徽教育、湖南嶽麓書社等多家出版社均依照“亞東版”，以《胡適留學日記》為名重印出版。據中新社報導，據拍賣行信息顯示，此次拍出的《胡適留學日記》一套十八冊，為胡適親筆手稿，且在日記手稿中隨文黏貼了諸多珍貴照片及中英文剪報。

據悉，此次獲拍的《胡適留學日記》記錄了他“打牌”“抽煙”等內容。此外，近年發現的《北京雜記》和《歸娶記》也在其中。二者為胡適1917年歸國後所寫。拍賣行介紹指，《北京雜記》中有多處胡適自作詩詞的記載，《歸娶記》中則有對胡適組詩《新婚雜詩》的記載，與以後正式發表的定稿在次序和字句上均有所出入。《歸娶記》還明確了胡適的婚期。文中記載胡適1917年12月16日離京回績溪迎娶江冬秀的始末，如對江冬秀的第一印象、婚禮的參加者、行禮次序、演說、甚至結婚禮堂的平面圖，揭示了胡適的婚姻觀和對中國傳統家庭制度的態度。

不過，就胡適的留學日記被如此高價拍賣也有質疑的聲音出現，台灣出版家顏擇雅18日在臉書發文接連提問指，“看到此消息後，第一個念頭是‘是否為洗錢交易’？她說，但又覺得不可能，因為拍賣地點是在北京，賣家也是中國富豪，看不出這筆錢有何可能藉由這筆交易洗出境外；‘來源有沒有問題’；‘該日記有沒有可能是偽造？’”