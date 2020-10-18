趙紫陽下葬周年 家屬監視鏡頭下祭拜

今天是中共前總書記趙紫陽骨灰下葬一周年，據香港電台說，趙紫陽的家屬今早前往位於北京昌平的墓園祭拜，墓地四周有綠色圍牆，墓碑正後方高處還設有多個監視器鏡頭。一年來，趙紫陽安息地加強了監視與戒備，禁止任何人進入。

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據中央社今天引述報道說，趙紫陽下葬一周年，家屬在監視器前祭拜。該報道引述香港電台消息，趙紫陽的家屬今早前往位於北京昌平的墓園祭拜，參加祭拜的有趙紫陽的女兒王雁南，和女婿王志華等人，他們向趙紫陽夫婦的墓碑獻上鮮花，並在墓碑前合照。

17日是趙紫陽101歲誕辰。報導指出，多名趙家的友人都被禁止前往趙紫陽故居或墓地悼念。1989年天安門學運期間，時任中共總書記的趙紫陽被黨內批評同情運動，遭撤銷職務並軟禁至2005年過世。趙紫陽過世後，骨灰長期安放在富強胡同6號的故居。家屬多年來和中共當局商討下葬問題，直到2019年趙紫陽百歲冥誕之際，他和妻子梁伯琪的骨灰才得以安葬在北京的民間墓地“天壽園”。

據該報道，趙紫陽下葬後，“天壽園”的戒備轉趨嚴格，他的墓碑不但被用樹木和圍欄包圍，墓地也設置了監視器。香港電台年初引述趙紫陽的兒子趙二軍指，購買墓地時環境比較開放自由，現在則“與派出所、監獄一樣”。

中央社說，今年“六四”周年期間，明報也報導“天壽園”的出入受到嚴控：墓園外設立了身分證刷卡裝置，進出人員必須登記；墓園外也有警車戒備；通往趙紫陽墓地的區域，也設了施工圍欄，禁止任何人進入。