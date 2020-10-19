印軍在邊界地帶俘虜一名中國軍人

印度軍方周一發表聲明，在拉達克東部印度實控的丹確克俘虜一名中國士兵。印度媒體引據消息人士透露，印度軍方正在調查該士兵是否在執行間諜任務。

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拉達克地區在過去幾個月是中印兩國的關鍵衝突地帶，6月，中印軍隊曾在這一地區互毆，造成印度至少20名軍人喪生，中方死傷數字不詳，一直未公開。

印度陸軍發表的聲明表示，一個名叫王亞龍(音譯)的中國士兵，19日越過中印實際控制線，在拉達克東部丹確克地區被捕，印方已向該士兵提供氧氣、食物和保暖衣物在內的醫療協助。

印度方面表示已收到中國解放軍請求協助尋找一名失蹤士兵的請求。印方表示，在完成必要手續後，這名士兵將在楚舒爾-莫爾多會晤點交給中方。

『今日印度』報道稱，據初步調查，王亞龍是浙江人，下士，是負責維護軍械火器的裝甲兵，被捕時，身上攜帶軍事和民事文件。印度相關機構正在調查該士兵越界是否執行間諜任務。

中國官媒『環球時報』也報道一名中國軍人遭印度扣留一事，指這一事件可能是“迷路”所致。該報總編胡錫進稱，這一事件應不會讓兩國邊境再現緊張情勢。

自五月中印雙方在拉達克東部爆發流血衝突後，中印邊界地帶情勢一直十分緊張。