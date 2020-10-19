新冠病毒疫苗尚未通過臨床嘉興市已為人民注射

2020年10月， 中國科興生物技術公司研發的新冠病毒疫苗已開始在嘉興市使用。攝於2020年9月24日

紐約時報報導，華東的嘉興市已經開始為某些人注射新冠病毒疫苗，但疫苗尚未通過臨床實驗最後測試，科學家擔心此舉將造成重大健康風險。

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報導指，嘉興市上周四發布的通告顯示，中國正擴大其疫苗計畫，儘管這些疫苗尚未完成嚴格的測試。有些科學家對政府此舉大感不惑，因為中國的疫情近幾個月大體上已收到控制。

這個疫苗由私企的科興控股生物技術有限公司所研發，根據當地疾病控制及防範中心表示，這些疫苗只在“緊急情況”下使用。接受注射的，將視乎其職業的受感染風險度，包括醫療人員、海港檢測員以及公共服務人員等。

之後，一般市民將可在社區注射中心預定接種時間，18至59歲的市民打針兩次費用是60美元左右，每次相隔14至28日。

報導指出，自今年7月，中國的疫苗生產商已經向成千上萬國企僱員、政府公務員以及藥廠的行政人員開始接種疫苗。中國政府近周來表示將會把計畫擴展到教師、旅客以及超市員工。

嘉興市所在的浙江省主管防疫工作負責人陳光生（譯音）表示，浙江“已有序地”推廣緊急使用疫苗的計畫，浙江而且還開始了“重點性自願接種疫苗計畫”。

華爾街日報則報導，正當美國和歐洲還在等待新冠疫苗大規模臨床試驗結果然後再進行部署之際，其他一些國家則在以更快的速度推進，已開始將中國和俄羅斯的實驗性候選疫苗投入緊急使用，以期阻止全球感染人數上升的趨勢。

過去一個月，阿聯酋已經在向數千名醫務工作者、教師、機場工作人員和政府官員提供一款中國疫苗，這是在中國以外規模最大的緊急使用計畫。印尼一名高級衛生官員表示，印尼計畫最早在下個月啟動類似的緊急接種計畫，涉及三種中國新冠疫苗。

俄羅斯在8月份批准為前線人員接種俄產新冠疫苗Sputnik V之後，周三又批准了第二種疫苗的緊急使用，俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)表示，將加大這兩種疫苗的生產。中國已經在國內為數十萬民眾接種了疫苗，將實驗性疫苗的接種範圍擴大到臨床試驗之外，包括學生、外交人員和其他出國旅行的人員。

西方一些衛生專家警告說，疫苗的副作用和有效性還未確定，俄羅斯和中國的行動過快。這兩個國家都在嘗試利用疫苗外交及其他舉措提升全球影響力，對抗美國及其盟友。特別是中國，中國將其在抗擊疫情方面的成功作為其威權制度優於西方民主制度的證明。