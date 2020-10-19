瑞士港人擔心中瑞延長合作協議而被引渡回國

在芬蘭政府10月16日決定中止與香港的引渡條約之後，中國駐赫爾辛基使館隨即發表公告警告芬蘭政府不得干預中國內政，違背國際關係的基本原則。香港實施國家安全法之後，英國，德國等多個歐洲國家先後停止了與香港簽署的引渡條約。法國政府也停止了與香港之間的引渡條約的審議工作。

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不過瑞士當局近期將審議是否延期與北京簽署的一項有關非法移民的合作協議引發旅居在瑞士的維族，藏族以及香港人的擔憂。

一位不願意透露姓名的香港年輕人向法廣表示：“我們知道這一遣送非法移民的協議存在的原因主要是針對來自中國的逃亡裸官，但是，自從香港實施國安法之後，在全世界各地的香港人都有可能遭到中國官方的追捕，雖然該項協議主要涉及的是經濟犯罪，但是從中國以往的慣例來看，北京對他不喜歡的人往往加於經濟罪，例如艾未未就被指控犯有偷稅漏稅。所以我們十分擔心中國的國安人員會以莫須有的罪名加罪無辜。”

法廣在今年八月曾經報道瑞士媒體揭露的瑞士當局與北京在2015年簽署的一項有關追蹤非法移民的合作協議。根據協議，中國安全部門的官員可以在沒有任何法定身份的前提下在瑞士境內逗留兩周，對可能來自中國的非法移民進行確定身份。這些非法移民中包括從中國出逃的罪犯，被瑞士政府拒絕接受的申請避難 的難民，或者是居住在瑞士的非法移民。一旦確認他們確實是中國公民，瑞士當局將發放遣返文件。該協議將於今年年底到期，瑞士聯邦議會將在近期審議表決此一協議。

國際特赦瑞士分部發言人Nadia Boehlen今年八月曾經向法廣表示，2015年協議達成之前，他們曾經要求瑞士當局承諾協議不涉及在瑞士的西藏以及維吾爾族人，她說，鑒於目前新疆與香港的局勢，倘若，瑞士當局決定延遲此一合作協議，必須要求中方做出更多的承諾。

瑞士境內的反對黨也呼籲政府拒絕延長合作協議甚至立即停止協議的實施。