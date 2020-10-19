習近平高調紀念抗美援朝 中國真的是勝方嗎

北京高調紀念“抗美援朝”“偉大勝利”，習近平稱“抗美援朝精神激勵中國克服一切艱難險阻，戰勝一切強大敵人”然而網絡上感覺不出習近平所說的“抗美援朝精神”，反而質疑多多。到底誰勝了，是中國嗎？為什麼不承認朝鮮戰爭是金正恩爺爺金日成發動？志願軍戰俘那麼多，為什麼官方從來不敢正視？

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習近平高調紀念朝鮮戰爭，這是因為他這一代人從小就生活在官方的韓戰敘事中：中國人民志願軍同朝鮮人民軍一起打敗了美帝國主義侵略軍，贏得了戰爭的勝利。七十年來，俄羅斯的韓戰資料解封了，美國最新的研究出來了，中國的朝鮮戰爭專家也出書揭露朝鮮戰爭真相，然而，習近平把北京早年的韓戰敘事照舊一個字不漏地搬了過來。他在周一的紀念會上還在聲稱“這場戰爭的勝利”，是“正義的勝利、和平的勝利、人民的勝利”。

中共軍委批准製作的六集“抗美援朝”紀錄片，也從18日起連續播出，六集分為『正義擔當』、『殊死較量』、『血性迸發』、『英雄讚歌』、『萬眾一心』、『偉大勝利』，每集50分鐘，很煽情，不知情者或陷入其中。但在專家眼中，北京口中的這套朝鮮戰爭的宏大敘述與歷史真相格格不入。

有幾個具體的細節，無論是在習近平的高調講話中，還是央視播放的系列紀錄片中，或者模模糊糊或者連影子都找不到，但正是這樣幾個關鍵的細節，文革後，顛覆了許多從小學就學會唱“雄赳赳，氣昂昂，跨過鴨綠江……抗美援朝打敗美帝野心狼”的中國青年一代對朝鮮戰爭的認知。

首先，朝鮮戰爭不是“美帝國主義發動的”，而是金正恩的爺爺金日成精心策畫的，因此，朝鮮戰爭不是中朝人民的“反侵略戰爭”，而是在斯大林指揮下，北京全面參與的金日成發動的侵略戰爭，斯大林向北京提供了槍炮彈藥飛機，這些後來轉為壓在中國人民身上的巨大債務，北京則出動百萬軍隊，打人海戰爭，死傷無數。

根據中國朝鮮戰爭專家沈志華在『朝鮮戰爭真相』一書中對大量俄國解密檔案分析後得出的結論：一心想着“解放台灣”的毛澤東是在斯大林最終改變了原定的維持三八線現狀，避免與美國發生直接衝突計畫，同意金日成發動戰爭後，只好接受既成事實，同意與朝方聯合行動。但斯大林與金正日並未告知毛任何行動細節，“1950年6月25日凌晨，在蘇聯大規模的援助下，金日成發動了後世所稱的朝鮮戰爭”。

6月25日凌晨，朝鮮人民軍發動突襲，四小時內突破韓國防線直趨漢城，朝鮮戰爭爆發。金日成為掩蓋侵略行徑，把侵略行動宣傳成韓國進犯三八線以北地區後朝鮮被迫反擊。聯合國安理會當日通過第82號決議，譴責“北朝鮮部隊對大韓民國發動武裝攻擊”“已構成對和平的破壞”，要求立即撤回三八線。6月27日，美國總統杜魯門發表聲明，宣布美國出兵朝鮮半島和台灣。毛合謀侵犯韓國的重大失算，“解放台灣”之夢破滅。

北京一直宣布贏得了抗美援朝勝利，但對本國軍人死傷數字，一直沒有明確統計，但僅根據前後有出入的幾組數字來看，中國軍隊付出了慘重的代價。中國官方最早的統計數字稱，在朝鮮戰場陣亡的中國軍人為148977人，2010年出版的『文史參考』則稱，共有18萬志願軍死在朝鮮戰場。2014年10月29日，中國大陸民政部、總政治部確認，抗美援朝烈士為197,653名。聯合國軍共死亡57606人，傷病115183人，失蹤及被俘6973人，總計179762人。 其中，美軍陣亡36570人，後來把死於車禍等事故的一萬多軍人加入，共計54246人。占外國軍隊死亡總數的94.16%。

中國多年來一向不對國內公布戰俘的數字尤其對戰俘去向諱莫如深，後來披露的數字以及獨立的研究顯示，中國人民志願軍被俘2萬多人，有6673人返回中國大陸，而一萬四千多人去了台灣。至於千方百計說服“回到祖國懷抱”“祖國需要你”的俘虜，一生都在恥辱中默默度過。

那麼，習近平所說的中國人民志願軍與朝鮮人民及軍隊一起贏得了朝鮮戰爭的勝利根據何在呢？朝鮮戰爭何以對北京而言是一場正義之戰呢？這場戰爭以金日成發動侵略突破三八線為始，最後以中朝軍隊敗退三八線以北為終，頂多恢復了原狀，何勝之有？美韓諸國，說起韓戰，都說付出代價太大，只有中國朝鮮在自我彈冠相慶，一直慶祝到今天。