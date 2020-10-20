不速之客拳打台灣外交官誰在賊喊捉賊

星期一傳出的驚人消息是，中國駐斐濟的兩名外交官，闖入正在舉辦國慶酒會的台灣駐斐濟代表處，最後還把人打傷了。這比通常人們想象的“戰狼”似乎還要走得遠。

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這條消息太荒誕了，第一時間，着實令人難以置信。台海對峙，情勢緊張，互相指責可能性都是很大很大的，可是隨後港台的、海外的信息越來越多，發現有一個基本線索是可靠的：中國兩名外交官的確不請自來，闖入了台灣駐斐濟代表處，最後被人請走，還出手傷人。

說得客氣一點吧，中國兩名外交官當時的態勢就是不速之客。但兩名外交官的舉止還是引起了各種譏諷：中國外交官窮途末路到了出手打人的地步，還叫外交官么？

中華民國駐斐濟代表8日舉辦雙十酒會慶祝國慶，年年都在慶，從台北，到台灣所有派駐全球的代表處，中國外交官能打得過來么？

外交官下作到這種地步，與其令人憤怒，更令人可憐，那作為，像可憐蟲。

台灣前駐法國代表處代表呂龍慶分析，有種可能，他們認為，這是個機會：我只要創造一點新事件，然後媒體可以報道，我就可以對北京邀功。結果，這是一個非常負面的做法。

鬧點事出來，大家就知道了，但是醜聞。的確，規矩做人，不容易為人所知，拳頭一掄，全世界都知道了。但這個世界上很少有外交官敢這樣比武的，即使你是外交使館的武官，也不敢耍武，外交官代表一個國家的風度、禮儀、溝通關係的能力，哪有外交官大打出手，還會受到領袖嘉獎的呢？也許中國的情況例外。

兩位外交官不請自來，闖入人家的酒會，道理很簡單，你家舉辦酒會，邀請的都是朋友，突然來了一個不速之客，橫眉豎眼，搖肩聳腰，隨意拍照，人家會怎麼想。

台灣代表處方面終於看不下去了，請出去，不出去，然後就大打出手，據說把台灣方面的代表打成腦震蕩，遭斐濟警方強制帶離現場的中方人員後來還反稱遭台方人員攻擊。

動手本身，就是衝破文明底線了，可是『環球時報』總編胡錫進說，中國大陸外交官都“挺文雅的”，怎麼會輕易把台灣人打成“腦震蕩”，他明知故問，使用常用的句式：“會有這種事，台灣方面估計隱瞞了細節”。

在國外，一個媒體老闆出口撒謊，把野蠻說成很文雅，那碗飯不會吃太久，老胡就靠着這股蠻勁，“胡說”，在位子上居高不下。可惜了，跟着他的，不知識別的，就被胡帶壞了，把好話當壞話，把人話當鬼話，風氣能正嗎？

胡也許不是外交部的，誇誇外交官文雅也許討討好，可是中國外交部發言人趙立堅乾脆就指鹿為馬了，他採取了一個最簡單的蒙眼法，否定一切：台灣在斐濟沒有所謂“外交官”，又指台灣“賊喊捉賊”。

至少，趙立堅反證了中國兩名外交人員在台灣駐斐濟代表處舉行國慶酒會是，強行闖入，拍照，勸走不走，還攻擊台灣駐處人員。趙的橫蠻語氣似乎在暗示：我們才是外交官，你們嗎，不是，我們想做什麼就做什麼……

台灣的代表處在全球許多國家都有，所在國均知道相當於台灣的“非正式”的使領館，代表台灣當局。只是因為海峽兩岸“漢賊勢不兩立”的因素，在中國大陸有使領館的關係，台灣一律叫做代表處，全權代表台灣外交，在西方國家全都如此，無人不曉，不需要大陸承認不承認，只要所在國承認就足矣。